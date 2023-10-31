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更二審開庭 縱火燒玉井佛堂 擬做補充鑑定

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

男子曾文彥四年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成七死悲劇，台南高分院昨天更二審開準備程序庭，法官討論對曾做身心狀態及精神補充鑑定，曾的律師建議委託專家進行，且鑑定團隊應有人權法學者或專家。法官裁定「候核辦」，擇期再開庭。

更二審昨天中午開庭，曾文彥律師表示，曾文彥有反社會人格，在國內少有案例，可提供國外案例等書面資料供法官審酌。

法官問曾文彥，「如果請嘉南療養院做補充鑑定，調閱台南看所守收容紀錄，你有意見嗎？」曾文彥回答，不需要浪費社會及司法資源做補充鑑定，收容紀錄有他的保密個資，不適合調閱。

曾文彥還說，「不需要做鑑定，有監視器看到我放火嗎？沒有吧？」，「莫名其妙搞我」；他說當時被嚇得逃命，包括所有訴訟過程回答，他都是思緒不清楚，請法官還他清白，「行行好放了我好嗎？」

法官聽完曾文彥、曾文彥律師意見後，將再審酌委託哪一個醫療團隊或學者專家做補充鑑定，令曾文彥還押，擇期再開庭。

二○○九年十二月十四日凌晨，台南市玉井區真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，四十六名民眾中有三十七人逃出；二人跳樓逃生受傷；一人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘六人被發現時明顯死亡。

一審判曾死刑，二審、更一審改判無期徒刑；最高法院認為有理由矛盾、證據調查未盡等違誤，今年八月十六日再度撤銷發回更審。

曾文 台南 律師

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