海巡署3名軍士官安檢放水 除吐出賄款「加碼」換緩刑

基隆市八斗子漁港安檢所3名海巡署軍士官，向黃姓漁貨交易商共收賄11次，安檢時放水，讓黃的漁船運出白帶魚到海上與大陸漁船交易。基隆地院審理後，依違反貪汙治罪條例判決3名軍士官2年到1年10月徒刑，均獲緩刑，但要支付公庫40萬到15萬元。黃男判刑6月，併科罰金10萬元。全案可上訴。

判決指出，陳男2021年3月1日到2022年12月31日，在海巡署北部分署第2岸巡隊八斗子安檢所任職中尉小隊長。湯男自2107年4月28日到今年1月17日，在八斗子安檢所任職安檢士。同安檢所陳姓安檢士任職期間為2019年3月19日到今年1月17日止。案發後，3人先後在今年1、5、6月間退伍。

黃姓漁貨交易商去年3月上半月某日，在八斗子漁港附近與陳姓中尉商議，以每次3萬元作為安檢放水，讓他能非法運搬大量白帶魚出港與大陸漁船交易的報酬。

陳姓中尉同月15、16日執勤時，當黃的漁船要私運白帶魚出港時，刻意不開艙檢查或假意巡視查看放行，並使不知情安檢所值班人員在「漁船進出港紀錄表」，不實登載「漁獲：無」、「無漁獲」等內容，上傳海巡署安檢資訊系統，隔天即從黃手上收取到3萬元報酬。

為了讓日後收賄更加順遂，陳姓中尉分別遊說手頭不甚寬裕的部屬湯姓、陳姓安檢士加入。3人共11次對黃男漁船安檢時鎮，未依規定檢查放水，使黃的漁船順利私運大量白帶魚出港。

陳姓中尉收賄6次後，向黃男表示「我裡面有人」等話，意指要行賄對象不限於他。黃男從第7次行賄開始，把報酬提高到5萬元。

檢察官查出黃男共交付賄款共43萬元給陳姓中尉，陳姓中尉留下33萬4000元，另朋分湯姓安檢士6萬4000元、陳姓安檢士3萬2000元，依涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪、刑法使公務員登載不實準文書罪起訴3人；另起訴黃男涉犯貪汙治罪條例對於公務員違背職務交付賄賂罪。

法院查出，3名收賄被告在今年1月17日未被發覺犯罪前，向廉政署自動陳述犯罪事實，符合自首要件，並自動繳回犯罪所得，依法減刑。黃男在偵查及審判中自白犯罪，也符合減刑規定。4人各次收受、行賄數額均在5萬元以下，與其他貪汙犯罪類型及行為情狀相較尚屬輕微，也均可減輕其刑。

法官判決陳姓中尉犯11罪，應執行2年徒刑。湯姓安檢士犯7罪，應執行1年11月徒刑。陳姓安檢士犯3罪，應執行1年10月徒刑。黃男犯11罪，應執行6月徒刑併科罰金10萬元，罰金如易服勞役以1千元折算1日。4人均褫奪公權1年。