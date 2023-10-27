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郭信良涉索賄千萬…檢辯交鋒嗅煙硝味 法官怒喊「到此為止」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院下午開庭，郭、高均喊冤，郭信良說，簡單為民服務案件，竟遭控貪汙而深陷司法案件，令他無法理解。檢辯交鋒煙硝味十足，法官出聲「到此為止」後才稍歇。

郭信良表示，他長年來在安南區堅持服務百姓，百姓的小事即是他的大事，這次事件是百姓受到委屈，他則代百姓發聲；他絕對是清白的，也相信司法一定會還給他公道。

檢方起訴郭信良、高進見涉藉勢藉端勒索財物、公務員對於職務上行為收受賄賂罪，郭、高兩人均否認犯罪，主張無罪。郭、高各聘3、2名律師出庭辯護，檢方也由公訴及承辦主任2人蒞庭。

郭信良律師主張，有關佃西重劃案3地號截角土地，是市府都發局等單位一連串的行政疏失、怠慢所致，事後行政單位等察覺其疏失後依法規修正。而檢方指郭利用職權施壓，但在起訴書內容並無具體內容，僅在證據清單約略提到。

郭信良律師砲火猛烈，認檢方指郭施壓，究竟是對都發局、地政局或承辦人員請託或施壓，卻未有詳細人、事、時、地、物？不能僅靠業者廖堅志一人供詞來定罪，且指其供詞與郭記憶不同是瞎謅。高進見律師也質疑廖議約及和解時未見動作，2年後始出現心生畏懼，交付錢財等供詞不可信。

然而，關鍵業者廖堅志事前具狀表示，指其供詞與郭、高不同，在其他被告在場情況下，無法自由陳述意見。廖未出席準備庭，也遭郭律師質疑形塑自己是被害人假象。

檢方也不諻多讓，指郭、高涉案事實已如起訴書所載，有關郭利用職權施壓內容也在其中，會於一周內具狀補上。檢方也鄭重提醒，郭經裁定交保在外，切勿以第三人企圖與同案被告接觸，也請尊重司法，以維其人身安全，不要挑戰司法。

檢辯交鋒激烈，經法官出聲「到此為止」後才稍歇，然而，郭、高律師聲請拷貝廖等相關人員在調查局、地檢署全部偵訊光碟，並將委外轉譯，勘驗其筆錄內容。律師雖表示會盡快，不會延誤訴訟程序，但無法保證委外單位效率。

最後法官裁示，郭、高2人聲請相關錄音、通訊內容，明年2月底前陳報勘驗內容，若有重大窒礙難行，具體具狀說明，再由合議庭裁量。另對本案爭執及不爭執內容，郭、高律師也表示一個月內具狀陳報。

台南市前議長郭信良涉嫌向業者索賄千萬元，台南地院下午開庭，郭信良喊冤，指他絕對是清白的，也相信司法一定會還給他公道。圖／本報資料照片
台南市前議長郭信良涉嫌向業者索賄千萬元，台南地院下午開庭，郭信良喊冤，指他絕對是清白的，也相信司法一定會還給他公道。圖／本報資料照片

律師 郭信良 司法 台南 貪汙

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