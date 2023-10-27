KTV掩護職業賭場雲林警破門 賭資瘋藏仍被搜出2百多萬

雲林警方全力查緝選舉賭盤，最近接獲線報位於虎尾鎮邊緣地帶一家「漂亮寶貝」KTV，雖已歇業一、兩個月，但仍有人進出，虎尾分局長吳正文指示成立專案小組調查，昨晚出動警力破門而入，數十名賭客慌亂躲藏並把賭資四處藏，有的塞進沙發或廁所，但仍全被警方取出，共逮捕49人賭資265萬餘元，張姓等7名經營者被依賭博罪移送，賭客依違反社會秩序法裁罰。

虎尾分局經多日佈線埋伏跟監蒐證，發現該職業賭場為規避查緝，掛羊頭賣狗肉，利用歇業KTV作掩護經營職業賭場，每天大門深鎖以製造未營業的假象，但據鄰近民眾說，KTV雖沒人唱歌，不會吵了但進出的人還不少，更有許多人從後門進出，形跡可疑。

虎尾分局向法院聲請搜索票獲准，昨晚由分局長吳正文率領偵查隊等眾多警力前往攻堅查緝，賭場大門緊鎖，警方以破門錘擊破大門後衝入，門外把風也通知賭場內的人趕快逃，但所有進出口都被警方圍守，49名賭客一舉成擒。

警方從賭客身上、鞋底及桌面查獲近兩百萬元賭資，由於警方衝進門前，有人通報賭場，賭客拼命藏錢，有人往身上私密處塞錢，屋內所有角落也都是現金，連沙發縫都塞進不少錢，警方一一視破陸續再起出約50萬元。

警方說，賭場張姓負責人向陳姓屋主承該場所並僱請荷官、清帳、記帳、把風等工作人員，聚集賭客吳男等49人，以麻將「推筒子」方式對賭，現場查扣抽頭金43萬6千餘元、賭資221萬餘元，合計265萬餘元、帳冊1本、賭具麻將、點鈔機1部及無線電等證物，因查扣賭資龐大，辦案人員數錢數到手軟，幸好找到一部點鈔機，省下不少清查時間。

訊後，張姓犯嫌等7人經營者及工作人員依賭博罪移送法辦，49名賭客依社維法裁罰，265萬餘元賭資依法沒入，賭客說，賭博罪不重，罰款也只3千元到9千元，最頭痛的是賭資被沒收，有人光被沒收的賭資就達數十萬元，比罰款更嚴重，所以一旦警察來抄，大家才會瘋狂藏錢，能塞能藏的地方絕不錯過，沒被搜出的話，也算「少輸」。