金門二合一選舉查察座談會召開 檢調全面啟動賄選查察
金門長久以來背負「賄選之島」惡名，隨著明年大選的選情升溫，金門地檢署昨日舉行金門地區二合一選舉查察座談會，包括法務部政務次長蔡碧仲、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達等人都跨海來參加，顯示對淨化金門選風的重視。
明年的1月13日將舉行第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，金門地檢署昨舉行金門地區二合一選舉查察座談會，由金門地檢署檢察長周士榆親自主持，包括蔡碧仲、邢泰釗、陳宏達、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、法務部檢察司司長郭永發、法務部調查局副局長黃義村、法務部廉政署副署長馮成、內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲、內政部移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁等長官都到場參與。
會中並由蔡碧仲正式宣布金門地檢署的反賄選吉祥物為「風獅爺」，蔡碧仲也介紹「風獅爺」是金門地區鎮風止煞的辟邪物，設置歷史悠久，在國人的認知中「風獅爺」也常與金門意象相連結。福建金門地方檢察署以「風獅爺」為反賄選吉祥物，希望能「鎮壓賄選歪風」，並藉由「風獅爺」親切而不失威嚴之特色，增加各類反賄選文宣吸引力，使反賄選看板、旗幟及廣告等能發揮最大的宣傳效果。
邢泰釗也以「偵查要領彙編課程」為題，進行專題演講，跟地檢署員工、金門縣警局刑事警察大隊、金城分局、金湖分局、法務部調查局福建省調查處、內政部移民署南區事務大隊金門縣專勤隊等司法警察傾囊相授，希望精進大家的辦案技巧。
周士榆強調，針對各類選舉案件，無分大小，一致遵循法務部之政策指示，並在最高檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署督導下，秉持「嚴查不法，溯本清源」宗旨，全面啟動賄選查察，並強力打擊選舉賭盤及境外資金介入選舉。如發現有不法行為介入選舉之跡象，除將立即採取最迅速、有效之預防作為與反制措施外，並藉此再次呼籲民眾勇於提出檢舉，期能透過公私協力，共同遏止選舉不法。
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