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開國道問1968肯定稱「路肩開放 」 他卻冤枉收到4千罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

柯姓男子開車經國道1號違規行駛路肩被開罰4000元，他不服提行政訴訟，主張電詢高速公路1968服務人員明確說「已開放」才行駛，台中區監理所則稱是雙方對話認知誤解；法院勘驗對話，發現1968人員明確跟柯說「有開放了」，柯基於信賴無過失可言，判撤銷原處分，可上訴。

經查，柯男今年1月23日上午11點多開車經國道1號北向31.4公里，因「行駛高速公路違規使用路肩」違規被檢舉開單，經公路局台中區監理所裁罰4000元。

柯男不服提行政訴訟，表示當時路況不熟，就打給高速公路局北部交通控制中心，詢問該北上路段有無開放路肩，經接人員明確表示「已開放」，他才切換到路肩行駛，事後卻遭檢舉違規。

柯男認為，高速公路局是政府機關，一開始監理單位跟他說只要舉證明確有致電行控中心就可撤銷罰單，事後卻搪塞是他去電1968行控中心詢問時，雙方口頭溝通誤解，顯是卸責，主張撤銷原處分。

台中區監理所抗辯稱，當時客服人員回答柯男稱，接近環北路段有開放路肩，但對話是雙方對於「路段認知」的誤解，且客服人員身處交控中心內，無法實際對高速公路各路段瞭如指掌，只能以用路人所述路段，憑己認知回覆，難免產生誤解，認為原處罰無違誤。

台中高等行政法院指出，行控中心人員回覆，即代表養護工程分局的行政行為，若該行為足以使用路人認為得以使用路肩，基於行政一體性，台中區監理所對柯男再處罰，有違行政程序法「誠實信用原則」。

法院再勘驗當時對話，發現柯男明確說因為沒看到標示牌，詢問有無開放路肩，服務人員回覆「我們工程師說那個有開了」，柯再確認「高架33K這邊有開路肩了」，對方說「對，他說開了」。可見服務人員對國1北上32、33公里有無開放路肩，回覆明確無模棱兩可。

法院認為，柯男因此行駛路肩，是合理信賴1968服務人員指示，無過失可言，認定他沒有違規的故意、過失，判處撤銷原處分。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

高速公路 1968 國道 罰單

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