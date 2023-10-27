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台南前議長郭信良涉索賄千萬 里長找4人簽假契約全認罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院今上午開庭，就高找來黃男等4名人頭簽名，偽造合資購買抵費地不成，最後以1300萬元和解的假契約，試圖掩飾收賄流向，高等5人涉教唆偽證、偽證罪，在庭上均認罪。

南檢9月5日將郭、高2人依涉犯公務員藉勢藉端勒索財物等貪汙罪嫌提起公訴。檢察官並以郭、高矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並褫奪公權。隨後，台南地院裁定郭以150萬元交保。

台南地院今對本案共開3場次準備庭，上午就高進見涉教唆偽證，郭姓、高姓、兩名黃姓男子4人涉偽證開庭。高等5人均認罪。

郭男等4人均承認在簽約書上簽名，但對高進見、郭信良前往律師事務所諮詢，或前情內容均不知情。法官表示，除高進見外，黃男等4人將改以簡易判決。檢方表示，4人既已認罪，對法官改以簡易處刑，沒有意見。

法官也說，因起訴書所載前面犯罪事實，所需調查證據多，可以需要一陣子，也要有心理準備，屆時，是否一起或晚點結案，會視實際狀況而定，本案候核辦。

據調查，高進見因恐犯行曝光，今年5月11日與郭信良一同前往台北某律師事務所諮詢，高進見同日返回台南後，委由不知情的郭信良服務處黃姓女助理，製作內容為高與黃等人合資購買抵費地不成，最後以1300萬元和解的假契約，並由黃等人簽名，試圖以假契約掩飾收賄流向。

同時，高進見並指示黃男等4人配合，今年7月6日在偵查中作偽證。檢察官認高涉犯教唆偽證罪嫌，黃男等4人涉犯偽證罪嫌起訴。

台南地院今上午開庭，就高進見找來黃男等4名人頭簽名，偽造合資購買抵費地不成，最後以1300萬元和解的假契約，高等5人涉教唆偽證、偽證罪，在庭上均認罪。圖／本報資料照
台南地院今上午開庭，就高進見找來黃男等4名人頭簽名，偽造合資購買抵費地不成，最後以1300萬元和解的假契約，高等5人涉教唆偽證、偽證罪，在庭上均認罪。圖／本報資料照

台南 郭信良 收賄 貪汙

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