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影／男子在樂園拍「多人運動片」還PO網 他竟是某電信公司客服員

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

多名男子在台中麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅影片，台中警方昨晚查出拍攝和PO影片男子，據了解，他是某電信公司客服人員，也是健身教練，常揪團拍影片，他供稱不認識影片中這群男子，警方將他依妨害風化罪嫌函送法辦，也要追查被拍影片男子的刑責。

日前有網友在網路貼文，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中多名男子在巴士車上，做限制級動作，包括在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上吻腳指嘻戲。

麗寶樂園表示，男子在漂漂河上嘻鬧，未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，全案交由警方處理。

大甲警分局迅速查出PO影片男子身分，昨晚通知到案，據了解，住桃園36歲男子說，他不認識影片中男子，大家臨時相約和拍攝，警方表示，拍攝畫面疑也有在公共場所，被拍影片男子也涉及妨害風化罪，將繼續追查。

多段上網的影片中，做愛地點在巴士或淋浴間，非公開場所，不雅動作也有在水域公共場所，在網路貼影片者，已涉及刑法235條，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

多名男子在巴士和樂園做愛影片上傳，警方查出PO影片男子。圖／取自網路
多名男子在巴士和樂園做愛影片上傳，警方查出PO影片男子。圖／取自網路
中部一處樂園被有心人蓄意進行多人運動。此為示意圖，均非當事人。報系資料照
中部一處樂園被有心人蓄意進行多人運動。此為示意圖，均非當事人。報系資料照
中部一處樂園被有心人蓄意進行多人運動。此為示意圖，均非當事樂園。讀者提供
中部一處樂園被有心人蓄意進行多人運動。此為示意圖，均非當事樂園。讀者提供

影片 巴士 麗寶樂園

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