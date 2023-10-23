影／男子在樂園拍「多人運動片」還PO網 他竟是某電信公司客服員

多名男子在台中麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅影片，台中警方昨晚查出拍攝和PO影片男子，據了解，他是某電信公司客服人員，也是健身教練，常揪團拍影片，他供稱不認識影片中這群男子，警方將他依妨害風化罪嫌函送法辦，也要追查被拍影片男子的刑責。

日前有網友在網路貼文，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中多名男子在巴士車上，做限制級動作，包括在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上吻腳指嘻戲。

麗寶樂園表示，男子在漂漂河上嘻鬧，未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，全案交由警方處理。

大甲警分局迅速查出PO影片男子身分，昨晚通知到案，據了解，住桃園36歲男子說，他不認識影片中男子，大家臨時相約和拍攝，警方表示，拍攝畫面疑也有在公共場所，被拍影片男子也涉及妨害風化罪，將繼續追查。