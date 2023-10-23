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士院女法官遭刁難霸凌 司法改革黨按鈴申告 庭長：與事實不符

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

司法改革黨黨主席張靜今至士林地檢署按鈴申告。記者蕭雅娟／攝影
司法改革黨黨主席張靜今至士林地檢署按鈴申告。記者蕭雅娟／攝影
士林地方法院蘇姓法官，日前在法官論壇直指民一庭長陳章榮，不遵守法院組織法「過半數評議」決定，拒絕在判決書簽名，且不准書記官公告判決主文，涉強制等罪。司法改革黨黨主席張靜，今至士林地檢署按鈴申告，告發陳庭長濫權霸凌同事，涉犯強制、妨害公務、恐嚇等罪嫌。士林地院本月20日召開自律委員會，會議尚未有決議結果。

陳庭長日前回應，論壇上言論「完全與事實不符」他絕對沒有強制、恐嚇等情事，當日案件尚未宣判，他提前數小時閱覽受命法官的判決書後，已補充再開辯論意見書，請求再行評議，將整理、提供案件時序表，供自律委員會參考。

司法改革黨黨主席張靜今指出，他今年7月成立司法改革黨，成立宗旨為「追究違法濫權之司法首長及官員」。他表示，希望類似職場霸凌，能透過真正司法偵查程序處理個案，基層人員不敢站出來，司法改革黨挺身幫忙受到欺負的被害人，替他們伸冤、按鈴申告，直指庭長涉犯強制、妨害公務、恐嚇。

此事從法官論壇延伸至媒體報導，法院上下議論紛紛，有資深司法官指出，蘇姓法官在法官論壇請求司法院處理庭長涉違法之事，應難忍其他案件進度遭到庭長拖延，未定下評議期程，案件恐延遲，無法順利結案，而此刁難手法不罕見，已存在我國司法圈已久，甚至法官論壇還有其他文章指出盼這是改革的開始。

據悉，全案為民事合議庭案件，邱姓法為受命法官，寫法官論壇的蘇姓法官為陪席法官，庭長則是陳章榮，3人在案件言詞辯論後，當日開會評議，投票結果為邱、蘇2比1，庭長沒在評議簿上簽名。邱法官依投票結果寫判決書，約2周後直到宣判當日數小時，持判決書、評議簿給庭長，庭長疑不遵守法院組織法「過半數評議決定」卻只在評議簿上簽名，指此案再開辯論，拒絕在判決書上簽名，且不准書記官公告主文。

士林地院對此在本月20日召開自律委員會會議，針對是否3位法官在宣判前是否評議完成，仍在調查階段，尚未做出決議。

陳庭長日前回應，論壇上言論「完全與事實不符」他絕對沒有強制、恐嚇等情事，當日案件尚未宣判，他提前數小時閱覽受命法官的判決書後，已補充再開辯論意見書，請求再行評議，將整理、提供案件時序表，供自律委員會參考。

司法改革 恐嚇 濫權

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