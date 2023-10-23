影／宜蘭幣商洗錢2000萬...758萬現金藏床底警全扣

台中市刑大四隊去年底根據詐騙案被害人金流清查，發現部分贓款流向吳姓男子帳戶，經追查發現，吳男疑利用「泰達幣」替詐騙集團洗錢，金額達2000多萬元，檢警蒐證後，今年7月前往宜蘭查緝，發現吳將來源不明的758萬元現金，藏於床底，新北地檢署偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴吳。

經查，宜蘭縣吳姓男子（26歲）自稱幣商，去年底被台中市刑大四隊掌握，有十多名詐欺案件被害人的2000多萬元贓款，有部分流向吳男帳戶，吳男利用虛擬貨幣泰達幣，以虛擬貨幣有不受銀行法規範的特性，利用「場外交易」模式，規避檢警查緝。

辦案人員透露，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，只要幣流、金流能夠透過偵查時的其他證據輔助，就能將歹徒繩之以法。

警方根據金流追查後，今年7月見時機成熟，前往吳男位於宜蘭的住處查緝，發現吳男名下雖然申辦數十家的銀行帳戶，但卻不敢把贓款存在名下帳戶內，反而是存放在宜蘭住家的床墊、衣櫃等地，經搜索查扣758萬元現金，也成為吳男涉嫌洗錢的有力證據。

經新北地檢署訊問後，認有其他共犯在逃，有串滅證之虞，向新北地院聲押獲准，全案近日偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴。

台中市刑大隊呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為，具有匿名性、去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為。