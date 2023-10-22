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誆稱嘉義聞人陳盈助親戚 5人被騙1197萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義陳姓男子涉嫌對外誆稱是嘉義聞人陳盈助親戚，又以暱稱「陳盈助」LINE帳號，以1人分飾多角方式，從2018年12月起，佯稱透過投資虛擬貨幣、博盈公司事業可獲取高額利潤，有5人遭詐騙，被騙金額1197萬餘元；嘉義地方法院依詐欺罪判陳男有期徒刑4年，當中張男被騙717萬元、莊男310萬元，分別提起民事賠償，法院判決陳男應予賠償。

嘉義聞人陳盈助為福添福社會福利慈善事業基金會創辦人，陳男涉嫌對外以陳盈助親戚、姪子、孫子等名號自居，再以暱稱「陳盈助」的通訊軟體LINE帳號，以1人分飾多角方式，向5名被害者告知，稱投資ADA虛擬貨幣或投資博盈公司事業可獲取高額利潤，讓被害者匯款或直接交付現金，有5人遭騙，分別被騙717萬元、378萬餘元、51萬元、11萬8千元及39萬7千元，共1197萬餘元，陳男被嘉義地院今年6月，依詐期取財罪判應執行有期徒刑4年。

當中被騙717萬元的張男、被騙378萬元的莊男，分別對陳男提起民事損害賠償；張男被騙10次，當中曾1次給予陳男350萬元。莊男從2018年12月到2019年10月被騙44次，共378萬餘元，期間有如被當作提款機。

法院日前判決，陳男應給付717萬元給張男、應給付莊男310萬餘元。

男子誆稱是嘉義聞人親戚涉嫌詐騙，有5人騙，詐得1197萬餘元。圖／本報資料照片
男子誆稱是嘉義聞人親戚涉嫌詐騙，有5人騙，詐得1197萬餘元。圖／本報資料照片

嘉義 親戚 虛擬貨幣

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