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保育河川撈10尾魚 6人恐罰18萬

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

警方前天在苗栗縣後龍溪龜山大橋下方查獲6人違法用網具捕魚（圖），共捕撈10尾吳郭魚，依法每人可裁罰3萬到15萬元。圖／警方提供
警方前天在苗栗縣後龍溪龜山大橋下方查獲6人違法用網具捕魚（圖），共捕撈10尾吳郭魚，依法每人可裁罰3萬到15萬元。圖／警方提供

苗栗縣政府公告縣內後龍溪等河川主流禁止以網具捕撈，6名外地民眾前天在後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚，警方據報，當場查獲6人用網具抓了10尾吳郭魚；後續將依違反漁業法函請縣府裁罰，每人可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

苗栗警分局20日上午9點多獲報，苗栗市後龍溪龜山大橋下方有民眾違法以網具捕撈，警方到場發現6人正準備離去，上前盤查並要求打開車輛行李箱，當場查獲捕魚用的魚網及10尾吳郭魚，隨即帶回調查；6人都稱不是本地人，不知道後龍溪是公告的禁止捕撈區域。

苗栗縣政府為保育河川生態，2011年起陸續公告中港溪、後龍溪及西湖溪、北勢溪、老田寮溪等5條河流禁止以網具捕撈，經長期推動保育，後龍溪違法網具大減，近年還常見到肥碩的毛蟹現身。

縣府農業處漁業科指出，以網具捕魚對河川生態影響大，且部分網具孔目細小，各種水產動物易被「一網打盡」，因此在後龍溪等5條河川的部分河段畫設禁止使用網具，但不限制垂釣。

此外，蓬萊溪、東河溪等10餘條溪流公告全面實施保護，封溪禁漁期間禁止垂釣、捕撈等方式獵捕水產動植物。

警方前天在苗栗縣後龍溪龜山大橋下方查獲6人違法用網具捕魚，共捕撈10尾吳郭魚，依法每人可裁罰3萬到15萬元。圖／警方提供
警方前天在苗栗縣後龍溪龜山大橋下方查獲6人違法用網具捕魚，共捕撈10尾吳郭魚，依法每人可裁罰3萬到15萬元。圖／警方提供

苗栗縣 吳郭魚

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