電影「咒」太夯！賭博機檯也跟風 淡水警破賭場逮10人

淡水警分局這個月6日破獲以娃機檯改裝的職業賭場，當場查扣獲賭博用機台、賭金，其中一台機檯還改裝成，電影「咒」神祇「大黑佛母」，骰子數字換成八字咒語，吸引賭客下注。警方現場逮捕連同場主、賭客在內10人，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，林姓男子（36歲）利用淡水真理大學旁兩間夾娃娃機店當掩護，以店內後方一處隔間暗房內，開起職業賭場。為吸引大學生前來賭博，林男不但把夾娃娃機檯改裝成賭博機台，還刻意將其中一檯賭博機台，改裝成電影「咒」神祇「大黑佛母」骰子數字換成八字咒語。

業者將娃娃機檯爪子改裝成磁鐵，透過壓克力磚內數顆骰子，以每把100元到200元不等，利用磁鐵壓克力磚吸起落下，以壓克力磚裡骰子同點數（色）對比所能兌換的獎金明細方式來賭博，最高可獲得20萬元獎金。

為了規避警方查緝，林男以店內外監視器畫面監控出入人員，同時利用LINE群組邀約熟客，賭客們須取得門鎖密碼，才能進入暗房聚賭。

日前警方接獲線報派員埋伏監控，經多日蒐證於這個月6日下午2時許，持搜索票兵分2路至淡水區新民街娃娃機店內攻堅，當場查扣4台賭博機檯、不法所得41萬、帳冊等證物。

連同場主林男、工作人員江男（31歲）、鄭男（20歲）、吳男（32歲）、林男（32歲）、洪男（44歲）、廖男（19歲）及賭客李男（18歲）、林男（18歲）黃男（24歲）一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送場主在內7人，賭客3人則依違反社會秩序維護法裁罰。