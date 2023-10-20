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知名軍粉版主追女律師 性暗示被拒翻臉變跟騷狼挨告

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

許姓男子為知名軍事粉絲專頁經營者，臉書擁3.5萬追蹤數，因公共議題事務認識1名女律師，萌生好感展開追求，多次私訊具性暗示的文字給對方卻遭拒，他因此翻臉，3度到女方家拍照檢舉違停，還PO網公審；女律師不堪其擾提告。屏東地院一審依違反跟蹤騷擾防制法，判許拘役50天，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，許男與女律師於2016年因合作公共議題認識，隨後許展開追求，透過社群媒體邀約吃晚餐、喝咖啡還想送巧克力；甚至傳送「汙水導致尿道感染」、「女人的那個地方是最脆弱最容易感染的」、「你不知道我在講的大學刑法課是什麼意思？」「一篇情色文學」等文字。事後兩人關係惡化，女律師不堪其擾，將許男封鎖。

未料，許男變本加厲，在去年2、5、7月間，3度前往女律師住家，拍攝對方車輛違停檢舉，並上傳至社群媒體讓網友公審，女方忍無可忍，蒐集臉書截圖、監視器畫面等證據對許提告。

審理時，許男辯稱，只是去她家附近對她的車輛拍照，證明這名公眾人物長期違規停車，占用公用資源，否認騷擾犯行。

法官勘驗相關證據及對話內容，認為許男對女律師有相當程度的好感，且對話內容顯已逾越一般正常男女社交分際，又具性暗示意涵，且車輛拍攝並PO網是出於報復心態，為性、性別相關的侵擾行為，已造成對方心生畏怖，影響女子日常生活與社會活動。

法官考量，許男犯後態度不佳，未能與受害者達成和解，沒有任何悔意之心，判他拘役50天，得易科罰金，可上訴。

許男為知名軍事粉專經營者，對1名女律師產生好感，傳送多則性暗示訊息，被對方封鎖帳號後，竟到女子住家，拍下她的汽車照片PO網評論，遭屏東地院一審判拘役50天，得易科罰金，可上訴。圖／聯合報系資料照
許男為知名軍事粉專經營者，對1名女律師產生好感，傳送多則性暗示訊息，被對方封鎖帳號後，竟到女子住家，拍下她的汽車照片PO網評論，遭屏東地院一審判拘役50天，得易科罰金，可上訴。圖／聯合報系資料照

律師 提告 跟騷法

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