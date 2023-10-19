謝和弦偷情卻不付120萬...前妻追債扣版稅 他喊冤「疫情影響生活」

歌手謝和弦的前妻戴一軒（Keanna）指控他和當時女友、現任妻子陳緗妮侵害配偶權，提告請求賠償，法院判謝和弦、陳緗妮應連帶賠償120萬元確定；但謝和弦遲未付錢，被強制執行音樂版稅7萬餘元，他不服聲明異議，台北地方法院裁定駁回，可抗告。

謝和弦2020年9月25日和戴一軒離婚，隔年4月15日與陳緗妮登記結婚。謝2019年被人檢舉持有大麻，在自家被警方上銬帶回調查，他懷疑是戴一軒檢舉，事後不但高調與陳緗妮放閃，也指戴一軒偷走高檔吸塵器和吹風機。

戴一軒不甘遭指控，反控誣告並提侵權行為損害賠償民事訴訟，主張配偶權遭侵害；戴女表示，她2019年11月初告知謝懷了身孕，沒想到謝卻與陳緗妮曖昧；同年12月5日晚上7點多，戴一軒回家看到陌生人的鞋子，掀開房間棉被竟看到陳緗妮躺在床上，書桌上還有殘留的大麻。

戴一軒不滿謝與陳女大剌剌曬恩愛，還將聞頭髮、舔髮絲的動作拍成影片上傳IG，除了喚陳女「老婆」外還在影片中說「我跟我老婆來度蜜月」，認為兩人毫不在意侵害她配偶權，提告求償420萬元；法院最終判謝和弦、陳緗妮應連帶賠償120萬元確定。

謝和弦遲未付款，戴一軒拿確定判決聲請強制執行華研音樂、華納音樂、中華音樂著作協會的音樂版權，法院今年2月核發扣押命令，而華納音樂陳報扣得7萬3952元，法院再核發換價命令，強制扣款。

謝和弦不服聲明異議，主張過去3年國內遭受疫情肆虐，演藝人員三餐出問題者比比皆是，法院強制扣款欠缺詳細考量，不盡公平，再者華納公司不得私下剋扣應給付他的版稅，恐有違反程序正義之虞。

謝和弦認為法院應調查華納音樂的款項是否為去年7、8、9月應付版稅款，是否有遲延給付？且版稅性質每家公司均有不同的給付方式，無拖欠至隔年尚未給付的理由，華納音樂違反商場常理，有違公平正義。

台北地院認根據謝和弦綜合所得稅等資料、戴一軒提出的相關報導，認定謝和弦陸續仍有參與演出活動，有經濟能力，扣款的版稅不是維持謝及親屬最低生活不可缺少的款項。