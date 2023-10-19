PLG高雄鋼鐵人遭疑陸資背景 大股東告媒體吞敗

「黑人」陳建州創辦的PLG職籃聯盟2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，上報質疑背後金主有陸資背景，氣得鋼鐵人隊監察人陳韋翰提告，分別對撰稿陳姓記者、上報各求償100萬元，撤除新聞，並要求登報紙頭版更正報導，高雄地院法官參酌相關資料，認為報導有相當理由確信其為真實，判陳韋翰敗訴。可上訴。

高雄17直播鋼鐵人為「高雄育樂公司」經營，球團董事長為黃哲寬，2021年成立後主場設在高雄鳳山體育館，今年1月知名球星林書豪加盟後成功帶起該隊熱潮。

當時鋼鐵人成立不久，2021年11月7日，網路媒體上報出稿「高雄鋼鐵人撇中資遭打臉，最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」，文中點名黃哲寬為陸資人頭，鋼鐵人實際金主為大陸籍商人錢濤，而鋼鐵人隊監察人陳韋翰，則是錢濤的妹婿。

報導質疑球團資金不單純，且黃也未持有「高雄育樂公司」股份，有違職業運動球隊的正常運作模式，「一支原以高雄在地化為號召的球隊，徹底被香港無極勢力控制。」

報導出刊後黃哲寬不滿，對撰稿記者、上報董事長王健壯提告，各求償100萬元，並要求兩人分別在本報頭版、上報網站刊登報導更正啟事，案經高雄地院審理後，法官認為報導並未侵害黃哲寬名譽權，判他敗訴。

因報導點名鋼鐵人隊監察人陳韋翰為錢濤妹婿，為香港無極公司在台負責人，錢濤透過借貸關係，將金流轉至陳韋翰戶頭，「錢濤親信、香港無極資本代表黃哲寬出任董事長，無極資本特助陳冠豪出任領隊，一支原以高雄在地化為號召的球隊，徹底被香港無極勢力控制。」

陳韋翰不滿，質疑報導全憑臆測，對撰稿陳姓記者、上報提告各求償百萬，並要求在報紙頭版刊登更正啟事、撤稿及在報社網站、粉專刊登更正內容。

雄院審理時，陳姓記者、上報反駁，稱報導已盡查證業務。陳韋翰對報導內容「球團最大股東陳韋翰並非憑個人之力取得48.15%股份，背後隱身金主就是姊夫錢濤，球隊成立時，錢濤透過台灣銀行帳戶，將金流轉至陳韋翰戶頭，為避免被質疑港資藉人頭入主球團，對外宣稱金流是借貸關係」也不爭執。

法官認為，高雄育樂公前年9月改選後，陳韋翰當選監察人，也是球團最大股東，陳身為錢濤妹婿，報導據此認為高雄育樂公司已為香港無極集團所控制，應有相當理由確信為真實，此為媒體將是事實陳述混合意見表達的評論，並未損害陳韋翰名譽、信用。