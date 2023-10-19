士林地院前審判長蔡明宏性騷年輕女法官 法評會今建議撤職
士林地方法院法官蔡明宏被控去年底開車載年輕女法官到陽明山，在車上性騷擾，經性騷擾申訴處理評議委員會認定成立性騷擾，送法官評鑑委員會審議，法評會今決議報由司法院移送職務法庭審理，建議撤職。
全案源於今年6月16日司法院法官論壇中貼文署名「妳不孤單」爆料資深法官「蔡董」，去年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。
隔日17日，法官論壇上有「當事者」發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢」
士林地院性平調查後並依規定通報，7月發布人事異動，蔡明宏免兼審判長職務，改配屬為刑事第二庭法官。年輕女法官也至士林地檢署指控提告完成筆錄，檢方偵辦中。蔡接受媒體採訪曾表示，他尊重、配合法院安排，並再度重申「沒有對女法官做任何騷擾行為」。
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