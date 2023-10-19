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影／ 黑人控告大牙加重誹謗 陳建州：有機會再跟大家報告

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

「大牙」周宜霈指控「黑人陳建州在11年前赴香港錄節目時，硬闖她的飯店房間圖謀不軌。陳建州為此控告周宜霈加重誹謗。台北地檢署上午第二度傳喚陳建州出庭，就取得周宜霈的好姐妹貝童彤等5人的證述後進行說明。

周宜霈已向北檢敘述她當年遭黑人欺負的經過，並找來貝童彤等證人，但未在台灣對陳建州提告。今天陳建州是以加重誹謗罪告訴人的身分出庭。

周宜霈的5位證人有提及「多年前得知此事」、「心疼」等對周宜霈有利的說詞，可能成為檢方不起訴的依據。檢方傳陳建州釐清對於相關證詞的看法後，可能偵結。庭後陳建州步出地檢署面對媒體堵訪表示，因為偵查不公開，不方便多說什麼。擇日、有機會的話，再跟大家報告、說明，謝謝大家。

「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，就取得周宜霈的好姐妹貝童彤等5人的證述後進行說明。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，就取得周宜霈的好姐妹貝童彤等5人的證述後進行說明。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，庭後步出地檢署。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，庭後步出地檢署。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，庭後陳建州步出地檢署面對媒體堵訪表示，因為偵查不公開，不方便多說什麼。擇日、有機會的話，再跟大家報告、說明，謝謝大家。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，庭後陳建州步出地檢署面對媒體堵訪表示，因為偵查不公開，不方便多說什麼。擇日、有機會的話，再跟大家報告、說明，謝謝大家。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，庭後陳建州步出地檢署面對媒體堵訪表示，因為偵查不公開，不方便多說什麼。擇日、有機會的話，再跟大家報告、說明，謝謝大家。記者黃義書／攝影
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，台北地檢署上午二度傳喚陳建州出庭，庭後陳建州步出地檢署面對媒體堵訪表示，因為偵查不公開，不方便多說什麼。擇日、有機會的話，再跟大家報告、說明，謝謝大家。記者黃義書／攝影

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