影／ 黑人控告大牙加重誹謗 陳建州：有機會再跟大家報告

「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州在11年前赴香港錄節目時，硬闖她的飯店房間圖謀不軌。陳建州為此控告周宜霈加重誹謗。台北地檢署上午第二度傳喚陳建州出庭，就取得周宜霈的好姐妹貝童彤等5人的證述後進行說明。

周宜霈已向北檢敘述她當年遭黑人欺負的經過，並找來貝童彤等證人，但未在台灣對陳建州提告。今天陳建州是以加重誹謗罪告訴人的身分出庭。