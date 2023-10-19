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性騷大牙二度出庭 黑人陳建州：有機會再跟大家報告

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前黑澀會美眉「大牙」周宜霈日前指控「黑人陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，改告刑事加重誹謗。台北地檢署今二度傳喚黑人，確認先前傳喚大牙時的相關供詞及相關事證。黑人歷經約一個半小時的庭訊，離去時表示，目前全案還在調查，因為偵查不公開，有機會再跟大家報告。

「大牙」周宜霈日前指控「黑人」陳建州性騷，遭黑人改提刑事加重誹謗告訴。北檢今年8月16日首度傳喚黑人，上月14日以被告身分傳喚大牙，庭訊約半小時結束，訊後僅表示「謝謝大家關心」便離去。

大牙曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生（陳建州）以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾。北檢考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，將黑人告大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦。

檢方首次以告訴人身分傳喚黑人時，與大牙同樣約莫半小時結束庭訊，離去時表示一切交由司法處理，上車前還在雨中鞠躬比讚，引發不少議論。

性騷大牙二度出庭，「黑人」陳建州表示偵查不公開，有機會再跟大家報告。記者蔣永佑／攝影
性騷大牙二度出庭，「黑人」陳建州表示偵查不公開，有機會再跟大家報告。記者蔣永佑／攝影

半小時 性騷擾 黑人 陳建州

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