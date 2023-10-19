牛奶摻鎮定安眠藥物致嬰兒中毒 無照保母判刑1年

圖為嬰兒示意圖。圖片來源/ingimage

台北市毛姓女子受託照顧嬰兒，涉嫌為了讓嬰兒減少哭鬧，在牛奶中摻入鎮定安眠藥物，導致嬰兒飲用後中毒。士院日前依成年人故意對兒童犯傷害罪判處毛女1年徒刑，可上訴。

士林地檢署起訴書指出，毛姓女子無保母專業證照，自去年3月25日起以每小時新台幣250元報酬，受託於北市住處照顧一名未滿1歲的嬰兒。

毛女為避免嬰兒哭鬧，去年4月4日將她因罹患暴食症等病而就醫領取的鎮定安眠藥物，摻入牛奶中餵食嬰兒。

被害嬰兒的母親接小孩返家時，發現小孩叫不醒、兩眼無神、癱軟無力，緊急送醫急救，經抽血發現嬰兒受有苯重氮基鹽類藥物中毒等傷害，進而報警。

檢察官認為，依據醫院鑑定意見，毛女所領的鎮定安眠藥物同屬苯重氮基鹽類藥物，若讓嬰兒服用過量會導致中毒，依傷害罪起訴。

士林地方法院審理時，毛女坦承因就醫而領有鎮定安眠藥物，並經手嬰兒的餐食，但否認摻藥，也不知道為何嬰兒會中毒；毛女辯護律師則指出，醫院鑑驗方法可能有訊號判讀干擾，難以排除鑑定報告有偽陽性的可能。

士院認為，嬰兒的餐食均從大眾食品通路購得，嬰兒的雙親與毛女丈夫也未曾領有鎮定安眠藥物，且嬰兒尚無自行吞服藥丸的能力，身上無藥物注射痕跡，排除相關摻藥的可能性，認定毛女於經手餐食過程摻藥。

士院另指出，嬰兒於醫院接受抽血藥物篩檢時，體內的苯重氮基鹽類藥物陽性數值已達參考數值6倍之高，可排除醫院鑑定報告偽陽性的可能。

合議庭審酌，毛女未善盡照顧責任，辜負嬰兒雙親的信任，且犯後飾詞狡辯，迄未取得嬰兒雙親諒解，態度難謂良好，況且對兒童下藥、虐待等，是社會難以容忍的行為，考量毛女經濟狀況等情事，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處1年有期徒刑，全案可上訴。