被控11年前性騷大牙 黑人二度出庭「比對證詞」
前黑澀會美眉「大牙」周宜霈日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署婦幼專組檢察官今天二度傳喚黑人，確認先前傳喚大牙時的相關供詞、提告內容及相關事證。
黑人今天上午9點多，一樣穿著黑西裝白襯衫出庭，面對媒體詢問，不發一語。
「大牙」周宜霈日前指控「黑人」陳建州性騷，遭黑人改提刑事加重誹謗告訴。北檢今年8月16日首度傳喚黑人，上月14日以被告身分傳喚大牙，庭訊約半小時結束，訊後僅表示「謝謝大家關心」便離去。
大牙日前曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾。北檢考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，因此將黑人告大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦。
上次，檢方以告訴人身分傳喚黑人，約半小時結束庭訊，離去時表示一切交由司法處理，上車前還在雨中鞠躬比讚，引發不少議論。
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