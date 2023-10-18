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行醫多年…「高職學歷」密醫曾被判刑 出獄後二度遭查獲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣僅有高職學歷的林姓男子，從2013年起就以「林醫師」名義為病患看病，每月收入可達十幾萬元，被查獲後判刑1年5月，2021年出獄後不久即又開始看診，今年再被查獲，彰化地檢署依違反醫師法起訴，要求法院重量刑。

61歲林姓男子因對醫療有高度興趣，曾在私人醫院做技術人員，向醫師學習藥理等知識，2013年他變造「家庭科專科醫師證書」，在彰化縣社頭鄉、田尾鄉與永靖鄉等地巡迴醫療，長達6年 。

林男開藥為病患治療感冒、心臟病、高血壓、燙傷，每次收費從100元到5千元不等，信任他的病患過年還會包紅包給他，每月收入可達10到20萬元。

不過林男2019年被查獲非法行醫，但他卻假冒同居人前夫的名字應訊，騙倒衛生局人員、和檢警，直到檢方要查扣他財產時，他才以真名提出抗告，台中高分院依違反醫師法與偽造文書罪將他判刑1年5月，並沒收不法所得600萬元。

但林男2021年元旦執行完刑期，一出獄後不久又開始以「林醫師」之名行醫，甚至到某歇業婦產科診所，將已過期的廢棄藥品和器材搬回社頭鄉住所，做為行醫之用，直到今年7月再度被查獲。

檢察官認為，林男為累犯，忽視法律禁令，因此依違反醫師法等罪對林男提起公訴，並要求法院加重判刑。

僅有高中學歷的林姓男子，以「林醫師」自稱，為病患看病多年，檢警在其住處查獲大批過期藥品。圖／彰化地檢署提供
僅有高中學歷的林姓男子，以「林醫師」自稱，為病患看病多年，檢警在其住處查獲大批過期藥品。圖／彰化地檢署提供

醫師 社頭鄉 偽造文書

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