獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人鍾文智今被銬電子腳鐐

連一鮑魚前董座鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），高院認定TDR就是受證交法規範的有價證券，判鍾17年6月徒刑，沒收4億4132萬不法所得。鍾曾兩度冒用他人護照赴柬，加上重大經濟要犯朱國榮日前棄5億交保金潛逃，高院今臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳鐐行科技監控。

律師黃炫中一邊主張鍾文智有心臟病，擔心電子設備的電流會影響「健康權」，一方面又說鍾文智有乾癬，醫生囑咐要多泡溫泉，不能泡溫泉妨害他的「自由權」，且電子手環又不是 Apple Watch 「不文青」，讓人覺得不名譽。法官紀凱峰也一一說明電子腳鐐防水、電流就差不多和 Apple Watch差不多。

台灣高等法院審理期間，政界、學術界不尋常地頻頻發起「TDR到底算不算證交法規定的有價證券？」研討，耐人尋味。

出身「大圈仔」的國寶集團總裁朱國榮違反證券交易法等2案，分別遭處16年、8年徒刑，案件上訴三審期間，70歲的朱放棄5億保證金逃亡，引發軒然大波，台灣高等法院9月28日通緝。法院原裁定朱每晚至台北市三張犁派出所報到，朱9月8日即未現身，信義分局遲至12日深夜11點55分才通知法警。

為防範重金要犯再潛逃，司法院日前也邀集各級法院協商，鼓勵法官使用科技設備監控。

鍾文智聲稱現在盈瑞證券投資顧問公司擔任業務，則太陽能等電廠併購，每月薪水約8至10萬元，獎金外加。法官紀凱峰今詢問鍾之前為何兩度冒用他人護照至柬埔寨？鍾答稱因打官司需要用錢，想處理10年前在柬國投資的資產，因為要賣又要將錢領出，他曾向法院請假遭駁，才會二出二進。

鍾的委任律師認為他目前已經被限制出境出海，每周一、四、六要到警局報到，也有5千萬交保金，應該不再需要其他的監控手段。律師說，配戴電子手環、腳鐐貶損當事人的名譽權、自由權與健康權，反對增加處分。

法官表示，目前要考慮的是最小的侵害方式，不可否認電子設備監控會造成一定的侵害，但比起要達成的有效監控目標，當然要考慮增加，以「侵害泡澡自由權」抗辯，難以說服人。

經合議庭評議，裁定自2022年10月18日至2024年10月17日止使用電子腳鐐監控鍾文智，且原本的強制處分不受影響，也就是仍必須按時到派出所報到、不得出境。合議庭表示，兩種處分是兩回事，刑事訴訟法第116-2條規定的「接受適當之科技設備監控」有很多種方式，目的是掌握行蹤，不能說腳鐐可能破壞就不用到派出所報到，被告可抗告。