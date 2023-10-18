林杏兒案逾期上訴 法務部要查

國民黨台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照片 國民黨前中常委蕭景田涉賄助台北市議員林杏兒當選，士林地檢署偵辦時對林女提當選無效之訴，士林地方法院以證據不足駁回；士檢上訴，台灣高等法院發現原判決七月十八日合法送達，士檢所在地即士院所在，投遞上訴狀無須加計在途期間，上訴期間八月七日屆滿，士檢卻在八日才上訴，裁定駁回，林杏兒確定保住席次。

士林地檢署對林提當選無效訴訟竟「程序敗訴」，法務部昨要求台灣高檢署督導士林地檢署深入查明。士檢聲明稱院檢對上訴起算日期「認知不同」，除深入研議裁定理由，也就收判過程內部調查，將依高檢署指示盡快釐清責任，以昭公信。

士檢指控，蕭景田去年十一月廿二日拜訪多名里長候選人，交付放有林杏兒選舉文宣現金信封袋；林女後來當選北市第一選區議員，士檢依公職人員選舉罷免法向士院對林杏兒提當選無效之訴，一審以林杏兒不知悉蕭景田涉行賄，檢方舉證不足，駁回告訴。

檢方雖上訴，但高院民事庭在裁定書開宗明義指當事人提起第二審上訴，應於第一審判決正本送達後廿日之不變期間內為之，如逾上訴期，原法院應裁定駁回；若原法院未駁回，第二審法院也應以上訴不合法而駁回。

士檢聲稱士院七月十八日送達判決書，由士檢收發室人員在送達證書上蓋用「台灣士林地方檢察署收狀章」收受，但收發室人員非士檢受雇人，且收發室人員並未蓋用自己私章或在上面簽名，無送達效力，應以原審委任訴訟代理人實際收受、七月廿五日為合法送達日。

高院指出，士檢和原審訴訟代理人都是士檢員工，以士檢為送達處所，依郵務機構送達訴訟文書實施辦法規定，郵務機構送達人可以將訴訟文書交給士檢收發室人員收受，士檢收發室人員視為民事訴訟法的「受雇人」。因起訴至送達原判決期間，士院對士檢、訴訟代理人寄通知書、補正函都是送達士檢地址，士檢從未有異議，而且開庭都如期到場，高院認定收發室人員有權為士檢、訴訟代理人收受訴訟文書。