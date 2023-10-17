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林杏兒當選無效訴訟「程序敗訴」 法務部認有再查清必要

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田2022年被控以現金1萬元行賄9名里長候選人，協助台北市議員林杏兒當選，士林地檢署對林提當選無效訴訟但「程序敗訴」，林杏兒當選有效確定；法務部獲悉後，要求台灣高等檢察督導士林地檢署深入查明，並適時對外說明。

士林地檢署2022年時查辦賄選案件，檢察官發動搜索、蒐證，以違反選罷法「投票行賄罪」起訴蕭景田等11名被告，並針對獲政治利益的當選人林杏兒向法院提起當選無效訴訟。

一審審理時，當選無效訴訟被士林地方法院法官駁回，檢察官不服，上訴二審，台灣高等法院審理發現，檢察官上訴期日「遲延一日」，本月11日以程序為理由駁回上訴案，導致林杏兒當選有效確定，法務部認為有再查清、說明必要，今天要求台高檢妥適督導士林地檢署。

國民黨台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照片
士林地檢署。圖／聯合報系資料照片
士林地檢署。圖／聯合報系資料照片

林杏兒 檢察官 當選無效 法務部 蕭景田

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