違法判決遭檢提非常上訴 北院：法官一時疏誤將送自律委員會
陳姓計程車司機犯公然侮辱輕罪，台北地院劉姓法官判陳有期徒刑3月，刑度超過法定刑，為判決違法，檢察總長日前提起非常上訴救濟；台北地院今天表示，劉並非故意違法判決，且有「主動」建請檢方依法處理。
台北地院表示，劉為刑事審查庭法官，2022年9月至2023年9月總收案量1867件，終結1655件，平均自結率為93.11％，因高收、結案量而就公然侮辱案2023年6月13日判決時，一時疏誤適用法定刑。
北院表示，在得知判決確定後，劉2023年9月6日在行文檢察官執行函中「主動」說明所判罪刑逾越規定，提請檢察官依法處理，檢察總長也已提起非常上訴，此為刑事訴訟法明定的判決糾正及救濟途徑，實務上非罕見。
北院說，劉法官判決違背法令部分，將依「各級法院刑事裁判經非常上訴判決認審判違背法令移送法官自律委員會審議要點」、「各級法院法官自律實施辦法」等相關規定進行後續處置。
陳姓計程車司機辱罵加油站員工，劉依公然侮辱罪判陳有期徒刑3月、得易科罰金9萬元確定，不過，公然侮辱罪只能判拘役或9000元以下罰金，法界議論，台北地檢署認違法判決不能執行，將書類送交最高檢察署，檢察總長已提非常上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言