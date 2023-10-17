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台中警包庇應召站...同事緩起訴脫身 又被法官揪出來辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子曾是一分局警員，被控涉洩密給經營應召站的賴姓女友包庇，案件審理時，蔡一度被判5年6月，不過更一審今年宣判時，改依瀆職罪判刑1年10月，此案在台中高分院審理時，法官發現，根據監聽譯文資料，顯示與蔡同派出所的林姓警員也涉洩密，台中高分院依職權告發，檢方今依瀆職罪起訴。

此案是由台中高分院依職權告發後，由台中地檢署偵辦，此案起源是蔡姓男子是台中市第一警分局民權所警員，2012年2月起，支援分局行政組執行正風正心專案工作，負責查緝轄內色情、賭博不法，蔡與曾經營應召站的賴姓女子於2013年間，成為男女朋友，賴女雇人經營無店招的色情應召站。

蔡男被檢調查出，涉洩漏查緝訊息，以「交件」方式包庇女友，更一審在今年5月間審結，認定蔡男涉犯瀆職罪，判刑1年10月、褫奪公權1年。

不過此案審理期間，法官依據台中地院審理此案的監聽譯文中發現，案發時與蔡男同派出所的林姓警員（53歲，已調離台中市警局），負責查緝賴女的應召站，但卻與蔡男合意以「交件（僅送嫖客違反社維法，規避業者媒介色情的刑事責任）」的方式，包庇賴女的應召站。

林男也在2013年12月間，製作不實的檢舉筆錄、現場勘查報告後，聲請到搜索票，陸續將搜索確切時間、查緝人員，告知蔡男後，轉知賴女等應召站人員。

賴女等人商議後，約定好由「砲管（擔任交件的男嫖客）」簡男，前往該處與女服務生性交易，以讓警方搜索時，可依違反社維法裁罰。

當初檢方調查時，僅依瀆職罪起訴蔡男與涉案業者，針對林男涉案部分，處分緩起訴，不過此案在台中高分院審理時，法官依照台中地院勘驗製成的監聽譯文資料，認定林男有共同包庇賴女經營的應召站，因此依職權告發後，由台中地檢署偵辦。

台中地檢署偵結，認定此案有台中地院的監聽譯文，屬於新發現事實、證據，有依同一事實再行起訴之必要，認定林與蔡有犯意聯絡及行為分擔，今依瀆職罪起訴。

台中市第一警分局蔡姓警員涉包庇女友的應召站，案件審理時，法官發現，當時與蔡同所林姓警員也涉瀆職，法院依職權告發後，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照
台中市第一警分局蔡姓警員涉包庇女友的應召站，案件審理時，法官發現，當時與蔡同所林姓警員也涉瀆職，法院依職權告發後，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照

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