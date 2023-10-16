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「背包狂人」上周涉縱火遭羈押 又因砸別人手機涉強制罪遭起訴
去年，「背包狂人」創辦人劉尚燁以300萬轉讓經營的戶外用品店給大元國際洋行，大元先支付75萬元，事後劉尚燁涉嫌二度侵入已售出的店面，在店外與大元員工楊景翔發生爭執，劉尚燁不滿楊景翔用手機錄影，徒手拍掉手機、把手機丟在花圃內。大元國際與楊景翔提告劉涉犯強制罪、入侵門市、竊盜等罪嫌。台北地檢署偵查，檢察官認為案件多涉及民事糾紛，且未扣得手機，因罪嫌不足，僅依涉強制罪起訴劉尚燁。
據了解，大元以為劉商店營收甚佳，雙方去年簽立轉讓協議，約定以300萬購買劉位於台北及台中門市的淨資產與股權，大元先支付75萬元，餘款分期付款支付。
同年9月間，劉尚燁涉嫌兩度進入已轉讓的台中及台北店面，遭大元指控他搬走33箱商品、破壞門市大門的鐵鍊及鎖頭，事後與楊景翔產生爭執，將楊的手機丟在騎樓花圃內。
偵訊時，劉尚燁否認犯行，表示大元未支付全數尾款，他當時仍是門市所在的承租人、未破壞門鎖。他坦承有把楊的手機丟在騎樓花圃內，但並未帶走。
檢察官考量，由於未扣得楊的手機，無法確認手機是否因此不堪使用，基於罪疑為輕原則，無從認定劉尚燁已達毀損犯行，因罪嫌不足，僅依涉犯強制罪起訴劉尚燁；至於劉的舉動是否造成他人財產損害，屬於民事糾葛，應另循民事程序辦理。
除了本案之外，劉尚燁疑不滿同業販售的板凳包涉嫌抄襲，日前佯裝顧客上門，趁隙把遙控點火裝置塞入戰術背包內，再鎖定打烊後遙控引爆。警方根據監視器畫面和店家說詞，上周二晚間持票至桃園逮人，查獲遙控裝置、電線等證物，劉尚燁否認犯行，但物證明確，警詢後依公共危險罪嫌送辦。本月12日遭依公共危險罪嫌送辦，士林地檢署複訊後聲押獲准。
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