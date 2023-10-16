弟在家族line群組中控姊當小三 法官稱「不具真惡意」判決出爐

小玉弟弟在家族line群組中控姐姐當小三，姐姐請求20萬元精神賠償，法官認小玉弟弟留言屬於言論自由範疇判免賠。圖／本報資料照 女子小玉指控她弟弟在家族成員LINE群組，指摘她與有婦之夫的司機去開房間，當小三破壞別人家庭，毀壞她名聲。小玉弟弟反駁指司機當時有妻子，後來司機離婚再與姐姐結婚後姐姐才告他，他所講的是事實。台南地院法官認為，小玉弟弟在LINE群組所留言對話並不具真正惡意，核屬憲法保障言論自由範疇，未達貶損名譽程度，判胞弟不必賠償。

小玉指控她弟弟於去年5月11日透過網際網路連接至LINE通訊軟體，在家族成員組成LINE群組，9次公開指摘她與司機、有婦之夫開房間，指涉她為介入他人婚姻第三者，貶損她的名譽、人格及社會評價。因此請求弟弟賠償精神慰撫金20萬元。

小玉弟弟則主張，他LINE群組對話中所稱那個司機，就是姐姐現任丈夫A君，當時他尚未離婚，全家怕被A君的老婆提告妨害家庭，但之後A君離婚與姐姐結婚，姐姐才提告。姐姐提告刑事妨害名譽案件，檢察官已經不起訴處分，姐姐再議也都駁回了。他是陳述事實，並非損害姐姐名譽。

小玉弟弟於去年5月11日陸續在LINE群組留言表示：「妳說帶妳去旅館有老婆那個啊」、「我是打叫我去載。妳跟司機有老婆的去開房間。沒毛病啊」等內容有含有「有婦之夫」「開房間」留言對話。

小玉弟弟在LINE群組剛開始回覆稱「妳說帶妳去旅館有老婆那個啊」，小玉回稱「對啊」後，接著小玉就弟弟以「你們兩個還沒離婚就去開房間」等文字反譏小玉。

法官審酌 LINE群組留言對話前後文，小玉弟弟是針對2020年發生具體事件與小玉辯駁，留言對話稍嫌尖酸苛刻，但客觀上尚未達到LINE群組成員產生貶抑原告名譽、人格及社會評價範疇，此由兩人於群組留言對話過程中，都沒有群組成員亦參與對話、討論或制止即明。

法官認為，小玉姐弟於去年5月11日在LINE群組相互留言對話，顯屬互為怨懟，尚未達貶損原告名譽、人格及社會評價程度，難認弟弟於LINE群組所為留言，屬於侵害姐姐名譽及人格權不法行為。小玉請求被告賠償20萬元自屬無據，不應准許。

法官並以小玉於對弟弟提告刑事案件妨害名譽中，業經台南地檢署不起訴處分，雖小玉不服聲請再議，經台南高分檢署駁回在案，足認小玉弟弟在LINE群組所留言對話，並不具真正惡意，核屬憲法保障言論自由範疇，小玉主張弟弟行為不法侵害其名譽、人格權，自屬無據。