快訊

高溫上看32度 吳德榮：周三秋老虎發威3天 日夜溫差很大

中科院研發火箭 九鵬祕建測試廠

家人沉迷「被詐騙」怎救？ 呂秋遠10招破解 網：韭菜都自以為巴菲特

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

近來詐騙手法更加進化，金融投資詐騙廣告愈來愈多。律師呂秋遠在臉書表示，不要加入任何社群軟體的股友社，從事所謂股票、期貨投資。

金管會統計，從4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制，到10月6日累計已通報的投資詐騙廣告9459件。民眾詐騙陳情案逐年增加，2022年達636件，今年光前9月已經548件，每月平均60件陳情案。

呂秋遠說，詐騙集團現在都不是用所謂的兒子被綁架、女兒有車禍、涉嫌洗錢防制法檢察官要來收錢等等。現在使用的手法，就是投資，誘導加入投資群組，然後交錢出去，最後人間蒸發。

民眾要投資，有合法投資管道。呂秋遠表示，不論是依法設立的期貨公司、銀行，都可以詢問有證照的理財專員，真的不要想一夜致富。「講難聽點，這不是賭博，賭博起碼有贏有輸，這就是投資詐騙，只會有去無回」。

如果有家人沉迷於這種「被詐騙」的騙局，應該怎麼辦？呂秋遠列10點分析。

1.如果是他自己的錢，其實沒什麼好勸阻的。他永遠會覺得我們擋他財路，所以該提醒的，就跟他說，如果他不聽，只要是他用自己的帳戶裡的錢、借自己的貸款、賣自己的房子，講不聽就隨便他。

2.真想勸阻，可以請警方幫忙，讓警方介入協助。如果連警方都勸不聽，一定這麼想要送錢給詐騙集團，那麼回到1，就讓他去吧！或許他上輩子欠了詐騙集團首腦很多錢，這輩子還清就沒事了。

3.請不要支援他任何財物，不論是借給他錢、幫他擔保等等，統統不要。重點是，爸媽通常都不聽。特別是，當他去地下錢莊借錢，或是跟爸媽要房子抵押，甚至要爸媽把房子賣掉給錢，通常爸媽就會搖搖頭，「我就這麼個兒子，不然怎麼辦？」怎麼辦？當女兒死了嗎？還是東西賣完以後再叫女兒養他們？

親人切勿支援，死一人好過死一家。

4.親人真的想要支援他，就要有萬丈深淵的心理準備。這個洞，永遠填不滿。他說，下次不敢了，絕對不會這樣了，是騙你的。他真正的意思是，下次不敢玩這麼小了，絕對會愈來愈大，反正我搞砸了，有人會幫我。

5.如果他說，你是我親人，竟然眼睜睜看著我去死，你好意思嗎？那種叫做親情勒索。面對親情勒索有兩種方法，一種是裝瘋，一種是賣傻。裝瘋，就是比他更勒索，你就跟著他說，你向我借錢，有想過我的狀況嗎？你有把我當妹妹嗎？你竟然眼睜睜看著我借你錢以後，得要跟我先生離婚、家破人亡、夫離子散，保證他會瞠目結舌。賣傻，就是拖延、模稜兩可、關鍵時刻消失不接電話等等，反正，不直接拒絕，但絕對不給錢。

你說直接拒絕他好不好？當然也可以，只是他都用情緒勒索你了，不反勒索不是太可惜了嗎？

6.親如夫妻、父母子女、兄弟姊妹，只要不簽字擔保、不幫他簽本票，就不會有法律上的問題。民法上，原則都是個人責任，只有少數是連帶責任。所以沒有父債子還這種事，更沒有老公欠債，沒離婚老婆要負責這種事。個人造業個人擔就是了。

7.被騙了，一定要提告詐欺，不要就這麼輕易算了。提告的方法，可以到警察局就好，警察會盡量查出警示帳戶，進入地檢署以後，會有調解，一般而言，車手都還是有可能賠一部份的錢。

8.如果這個傢伙有持分家裡的土地或是不動產，請盡量把這筆不動產買下來，否則對方在取得債務人的不動產後，會去聲請法院變價分割，到時候房子就有可能被迫以很低的價錢賣掉，雖然我們有優先承買權，但是對方如果有預謀、人數眾多，還是可能會拿到優先承買的權利，對我們日後要保全房子的完整性很不利。

9.要記得，提起刑事告訴後，兩年內也要提出民事訴訟。特別是車手或警示帳戶犯，很多都是未成年人，可以向父母連帶請求賠償。只要有機會可以拿到錢回來，都要盡力試試看。

10.最後，我們可以見死不救，但是不需要落井下石。被騙，不是貪的問題而已，而是有很多當下的因素組合而成。只要記得，要勸阻、要報警、要提告、不幫忙、不借錢、不簽字，這樣就好。上門討債，就理所當然的請他走人，不走，立刻就請警察到場，告他們恐嚇。

呂秋遠說，但是可能這些都是白說的。因為，「兒子一講，父母去搶」，很多時候，我們即使說破嘴，「愛」兒子的爸媽，大概就還是這樣，那我們也只能好好保護自己了。

網友表示，「韭菜都自以為巴菲特」、「韭菜也永遠會說：我沒那麼笨」、「碰賭、碰毒的人，一律要遠離」、「賭性堅強」、「手斷了腳斷了！一樣不會改」、「如果早一點看到您的文章就好了」。

民眾詐騙陳情案逐年增加，2022年達636件，今年光前9月已經548件，每月平均60件陳情案。示意圖。圖／Ingimage
民眾詐騙陳情案逐年增加，2022年達636件，今年光前9月已經548件，每月平均60件陳情案。示意圖。圖／Ingimage
民眾詐騙陳情案逐年增加，2022年達636件，今年光前9月已經548件，每月平均60件陳情案。示意圖。本報資料照片
民眾詐騙陳情案逐年增加，2022年達636件，今年光前9月已經548件，每月平均60件陳情案。示意圖。本報資料照片

詐騙集團 呂秋遠 房子

延伸閱讀

台積電怎麼了？巴菲特出清台積電ADR：考量地緣政治風險

股神也投資加密友善銀行！今年來飆漲93％ 是波克夏表現最強

長輩挪用公仔錢買育兒品 呂秋遠：構成犯罪 教育部完全不了解年輕人

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

相關新聞

台中男賣場戴「紙房子」面具持刀嚇人 警傍晚抓人送辦

台中市一名男子昨天被人拍到，臉戴影集「紙房子」的搶匪面具，一手持刀走向坐在餐桌的一名年輕消費者，靠近後即離開，影片上傳社...

對美女市代候選人喊我愛你 跟蹤男遭砸車 獲賠45萬

彰化縣員林市美女市代江品蓉去年選舉期間，被一名男子爆料說只因喊了「品蓉我愛妳」，就遭江的男友顏男率眾砸車，彰化地方法院最...

家人沉迷「被詐騙」怎救？ 呂秋遠10招破解 網：韭菜都自以為巴菲特

近來詐騙手法更加進化，金融投資詐騙廣告愈來愈多。律師呂秋遠在臉書表示，不要加入任何社群軟體的股友社，從事所謂股票、期貨投...

獨／垃圾別再汙染三峽水源 環保局設10移動監視器取締

鳶山堰位在新北三峽及桃園交界處，是重要的水質保護區，提供新北地區民生用水，卻屢遭偷倒垃圾，引發用水疑慮。經本報持續追蹤監...

明揚大火近1個月後…屏縣府組律師團 維護罹難者家屬、傷者員工權益

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司9月22日發生大火爆炸，造成逾百人死傷，事發近一個月，明揚今舉行記者會說明後續善後補償...

省錢亂象！停車場斜坡停整排「不入閘門」 4車危險行徑無法罰

桃園火車站周邊停車格一位難求，近日有民眾為了省停車費，竟直接將車輛停在地下停車場閘門前的斜坡，還不只一輛停放，相當危險。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。