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JPEX涉詐延燒 陳零九代言遭約談

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

由台灣藝人陳零九代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並涉入詐騙捲款，此案延燒到台。金管會證期局證實，已接獲民眾檢舉JPEX在台非法招攬並提供具體事證。本報資料照片
由台灣藝人陳零九代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並涉入詐騙捲款，此案延燒到台。金管會證期局證實，已接獲民眾檢舉JPEX在台非法招攬並提供具體事證。本報資料照片
香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺，此案延燒到台灣，金管會證實，有接獲檢舉指JPEX在台非法招攬並提供事證，已將資料移給檢調偵辦。由於台灣受害人不少，目前金額達數千萬 元，調查局台北市調查處清查後，最近祕密約談負責代言的知名歌手陳零九到案，案由是詐欺，移送台北地檢署複訊後請回，過程保密到家。

JPEX在台並無業務負責人，調查局以證人約談陳零九（本名陳志豪）。陳零九供稱，整件事情是滾石唱片經紀人劉柏良接洽，他只負責代言，自己也是受害人，調查局是否約談劉柏良，還在評估。

調查局追查，陳零九代言費高達八位數，遠超過一般市場行情，JPEX案爆發後，位於台北東區SOGO旁的公司，也人去樓空，公司大樓外貼有陳零九海報，受害者求償無門，只好到調查局作筆錄，陳零九是否完全不知情有待釐清，未來是否會從證人轉列被告，視證據調查而定。

全案緣起今年九月JPEX被香港證監會點名「無牌經營」並示警，香港警方定調以詐欺罪偵辦，並接到兩千多人報案，港警逮捕近十人，發現捲款金額逾十四億港幣（約六十億台幣），陳零九替JPEX代言，自稱也損失百分之十五資產。

今年四月JPEX宣布與職業籃球聯盟新北國王隊合作，成為球隊贊助商，順勢藉由場地打廣告；今年七月JPEX還在小巨蛋舉辦「拳上」拳擊賽事，由香港電競達人鍾培生對決台灣網紅Toyz，「館長」陳之漢擔任賽事總教練。調查局懷疑，JPEX藉由這些賽事項目，招攬年輕族群加入。

檢調估計，JPEX在台灣投入大量行銷預算，包括代言人、媒體，行銷成本達數千萬元，是否包含受害者資金或不法金流，調查局將進一步釐清；金管會指出，依公司法規定，境外虛擬交易平台若是外國公司，沒辦理分公司登記，是禁止在台經營業務，有刑事與民事賠償責任，是否有觸犯洗錢罪，需視JPEX有無從事台幣、外幣等貨幣做交換。

香港 詐欺

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