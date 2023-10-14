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台灣若有戰爭能尋求國際追訴戰犯？學者建議將國際刑法內國法化

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導

以巴戰火再起，加上先前烏克蘭戰爭，台海局勢不僅受到國際關注，最高檢察署與國內學者昨天更在一場論壇上討論，從先前國際刑事法院對普亭發布逮捕令的作為，探討台海一旦發生戰爭，台灣能否尋求國際刑事法院協助制裁發動戰爭的戰犯，多位學者專家都建議台灣應聲明加入國際刑事法院，並將國際刑法內國法化。

最高檢察署與台灣法學會、新時代法律學社及民間國安智庫昨天共同舉辦「從國際刑事法院（ＩＣＣ）對普亭發布逮捕令談戰爭等罪之適用及管轄問題」法學論壇，多位學者與最高檢察署檢察官都提出相關報告。由於是國內少見相關議題的研討會，國防部、法務部也都派員出席參加。

檢察總長邢泰釗致詞時表示：「如果台灣發生事故，我們如何從心理、法律等等各方面，爭取國際各界支持，對戰爭的發動者形成各種形式的制約？也有民衆質疑：加入國際刑事法院，對好戰者有警惕作用嗎？」邢泰釗認為，從ICC對普丁以違反羅馬規約第8條，核發逮捕令之後，可以看出對普丁形成很大的國際壓力。

邢泰釗指出，「我們要『抱最壞的打算，做最好的準備』，這是一個藉由對接國際法、讓臺灣走入國際社會，進一步形成『無形防衛屏障』的契機。」

成功大學陳怡凱副教授更指出：「ICC發出對普丁的逮捕令具有一定作用，普丁為避免被羅馬規約的123個會員國逮捕，幾乎不敢離開俄羅斯。」

他並引用南斯拉夫法庭法官Schomburg曾說過的話指出：國際刑事法院首席檢察官Karim Khan所發出的逮捕令在現在就已經起作用了。光是普丁幾乎不敢離開自己的國家，只是用視訊的方式出現，就已經顯示出效果。即使普丁也發出聲明表示：國際刑事法院的逮捕令沒有意義。但每一個人都可以說：普丁先生是一個被國際通緝的戰犯。

台灣大學林鈺雄教授則建議：台灣可以依『國際刑事法院羅馬規約』第12條第3項，聲明接受ICC管轄權；國際刑法有內國法化的必要，例如可仿效德國進行『內國法化』的立法，確保我國自身具有追訴規約犯罪的權限。」

中研院廖福特教授也指出：台灣面對可能的戰爭威脅，或各種其他的侵略威脅，依羅馬規約參與國際刑事法院，在某個層面上能克制中國之行動，對台灣之安全保障有一定之幫助。至於參與方式，廖教授指出：「2022年5月兩公約審查時，國際審查委員會的結論性建議第17點：建議中華民國（台灣）根據國際刑事法院羅馬規約第12條第3項發表聲明，承認國際刑事法院的管轄權。」他表示，發表聲明只要提給國際刑事法院秘書處書記長即可，或許有成功的可能性。

與會學者專家均認同，現代戰爭是全面性的，除了有形武裝的防衛戰力整備，在經濟面、國際政治乃至國際法等面向，更無一不是戰場，藉由加入羅馬規約與國際法秩序接軌，同時進行內國法化，形成「無形防衛屏障」，確有其急迫性及必要性，有賴相關單位齊心努力。

最高檢察署檢察官蔡秋明建議可在適當時機向ICC書記處正式聲明接受管轄意願。圖片來源／最高檢察署提供
最高檢察署檢察官蔡秋明建議可在適當時機向ICC書記處正式聲明接受管轄意願。圖片來源／最高檢察署提供
檢察總長邢泰釗（右四）與台大教授林鈺雄（左四）等多位學者與最高檢察官舉辦論壇討論國際刑事法院制裁戰爭發動者問題。　　　圖片來源／最高檢察署提供
檢察總長邢泰釗（右四）與台大教授林鈺雄（左四）等多位學者與最高檢察官舉辦論壇討論國際刑事法院制裁戰爭發動者問題。　　　圖片來源／最高檢察署提供
最高檢察署檢察官張安箴報告指出，ICC首席檢察官認俄羅斯總統普亭涉及戰爭罪等罪嫌而向ICC法庭聲請核發逮捕令，所有會員國都有義務於普丁入境時將其逮捕送交國際刑事法院。
最高檢察署檢察官張安箴報告指出，ICC首席檢察官認俄羅斯總統普亭涉及戰爭罪等罪嫌而向ICC法庭聲請核發逮捕令，所有會員國都有義務於普丁入境時將其逮捕送交國際刑事法院。
最高檢察署與法學團體聯合舉辦與戰爭相關的論壇，吸引不少人關注。　　　圖片來源／最高檢察署提供
最高檢察署與法學團體聯合舉辦與戰爭相關的論壇，吸引不少人關注。　　　圖片來源／最高檢察署提供

戰爭 邢泰釗

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