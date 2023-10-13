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科慕觀音廠工安意外2工人死亡 議員爆：要防第2個RCA
台灣科慕公司桃園觀音廠歇業，業者委外拆除隔熱磚昨天發工安意外造成2名工人送醫不治。市議員吳進昌、許更生指出，先前就向市府反映科慕無預警停業關廠，資遣259名勞工地方上難認同，並質疑公司涉嫌違法清運有害棄物和毒液，儘管業者強烈否認，但市府一定要強力介入釐清疑點。
吳進昌認為，台灣科慕公司無預警關廠很不應該，市府要成立專案小組，派人駐廠監督，確保廠區污染物徹底清除，不能重演當年RCA嚴重公害污染憾事。市府表示，環保局10月6日接到議員和地方反映到現場稽查，業者雖然向經發局等單位申請歇業獲准，因為屬土壤地下水管制業別，環保局除了進廠了解初步狀況，也因為業申請歇業前，未檢具土壤汙染評估調查及檢測資料，已依土汙法裁罰。
環保局強調，會另外排時間徹底追查有無汙染虞慮等情節，有問題絕對會要求台灣科慕公司負責處理，也會密切注意此案動態避免發生「RCA第二」。
吳進昌說，他與許更生議員都接獲陳情，雙十連續假前一天下午會同環保局稽查，到現場協調後由稽查人員進入廠區，現場一名主管強調都依規定處理廢棄物，絕不會違法。二位議員當場責成環保局，要求科慕將廠區裡面所有的地上物、原料、危險管制品氯化物而及半成品所有廢棄物造冊呈報市政府列管，再依程序逐項呈報核准始得後續處理工作，環保局稽查人員說明這部分土汙法等法規都有明確規定，會再徹底追查 。
不過吳進昌仍強烈要求市政府應該提高稽查與監督層級，由蘇俊賓副市長擔任招集人，成立跨局處的專案小組來監督接管台灣科慕公司後續的退場機制，甚至先到法院申請假扣押台灣科慕的資產，等完善處理整個公司員工撫恤及廠房拆除、廢棄物及土壤地下水汙染無虞之後才准許標售土地撤離台灣。
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