大馬歌手po文指楊實秋兒「下海當男妓」 最終下場是驅逐出境

馬來西亞籍歌手丘沁偉（KHOO KHIM WEI）協助台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖架設網站，知曉楊姓父子個資，丘在兩人鬧翻後，上網辱罵楊澤祖，還說對方「賣淫為樂」，最高法院依非公務機關非法利用個人資料罪判丘6月得易科罰金之刑，併科10萬罰金，執行完畢驅逐出境定讞。

丘沁偉（33歲）原本來台就學，自稱「暖聲熊男」，曾創作一曲「我們回家，好嗎」，後來卻官司纏身，不僅遭控積欠房租、詐財，還因持毒被逮。

丘沁偉2020年11月至2021年8月間，到楊實秋臉書等網址張貼「欠債不還、恐嚇性侵」、「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」等字句，還說「讓我們用證據說話，為您解剖議員之子賣淫為樂誇張行徑....色情夢工業」。

丘沁偉也稱楊澤祖偷拍、散布性愛影片、利用偷拍影片恐嚇女性、霸凌拒絕展示生殖器的男同學、仗著楊實秋濫訴成性、多次在公共場所公然猥褻、對女性性騷擾、以不法手段竊取個資。

法院認為丘貶抑楊澤祖的道德形象、人格評價、社會地位，使他難堪，而從證據中也無從認定丘講的是真的，無法認定他有盡合理查證義務。其中，賣淫為生、賣淫為樂、下海當男妓等詞句涉及私人的性、感情生活領域，純屬私德，不是可受公評的公共議題，與公共利益無關。

律師辯護指丘因壓力大、罹病，長期服藥，一時思慮不周才會有這些行為，但法院認為在案件審理期間，丘因另案在監獄服刑，歷次準備程序、審理過程都能適切為自己的權益辯護，表達流暢，認為病症並不影響他的辨識、控制能力。

一審依非公務機關非法利用個人資料罪判丘6月徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境；檢方上訴，二審認為丘因和楊澤祖有糾葛，竟擅自在公開場合貶損對方名譽，且貿然使用楊的個人資料、刊登時間不短，致使楊的個資遭洩漏，判他6月得易科罰金之刑、併科10萬罰金。

因丘沁偉從2019年起就在我國陸續有施用毒品、妨害名譽等犯罪行為，且在本案審理期間「再犯」施用二級毒品案，且還有詐欺、妨害電腦使用、違反毒品危害防制條例等案件經檢察官偵查中，二審認為他危害我國社會安定，不宜繼續居留，徒刑執行完畢後驅逐出境；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885