快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

大馬歌手po文指楊實秋兒「下海當男妓」 最終下場是驅逐出境

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

馬來西亞籍歌手丘沁偉（KHOO KHIM WEI）協助台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖架設網站，知曉楊姓父子個資，丘在兩人鬧翻後，上網辱罵楊澤祖，還說對方「賣淫為樂」，最高法院依非公務機關非法利用個人資料罪判丘6月得易科罰金之刑，併科10萬罰金，執行完畢驅逐出境定讞。

丘沁偉（33歲）原本來台就學，自稱「暖聲熊男」，曾創作一曲「我們回家，好嗎」，後來卻官司纏身，不僅遭控積欠房租、詐財，還因持毒被逮。

丘沁偉2020年11月至2021年8月間，到楊實秋臉書等網址張貼「欠債不還、恐嚇性侵」、「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」等字句，還說「讓我們用證據說話，為您解剖議員之子賣淫為樂誇張行徑....色情夢工業」。

丘沁偉也稱楊澤祖偷拍、散布性愛影片、利用偷拍影片恐嚇女性、霸凌拒絕展示生殖器的男同學、仗著楊實秋濫訴成性、多次在公共場所公然猥褻、對女性性騷擾、以不法手段竊取個資。

法院認為丘貶抑楊澤祖的道德形象、人格評價、社會地位，使他難堪，而從證據中也無從認定丘講的是真的，無法認定他有盡合理查證義務。其中，賣淫為生、賣淫為樂、下海當男妓等詞句涉及私人的性、感情生活領域，純屬私德，不是可受公評的公共議題，與公共利益無關。

律師辯護指丘因壓力大、罹病，長期服藥，一時思慮不周才會有這些行為，但法院認為在案件審理期間，丘因另案在監獄服刑，歷次準備程序、審理過程都能適切為自己的權益辯護，表達流暢，認為病症並不影響他的辨識、控制能力。

一審依非公務機關非法利用個人資料罪判丘6月徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境；檢方上訴，二審認為丘因和楊澤祖有糾葛，竟擅自在公開場合貶損對方名譽，且貿然使用楊的個人資料、刊登時間不短，致使楊的個資遭洩漏，判他6月得易科罰金之刑、併科10萬罰金。

因丘沁偉從2019年起就在我國陸續有施用毒品妨害名譽等犯罪行為，且在本案審理期間「再犯」施用二級毒品案，且還有詐欺、妨害電腦使用、違反毒品危害防制條例等案件經檢察官偵查中，二審認為他危害我國社會安定，不宜繼續居留，徒刑執行完畢後驅逐出境；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

丘沁偉。圖／聯合報系資料照片
丘沁偉。圖／聯合報系資料照片

賣淫 楊實秋 毒品 妨害名譽

延伸閱讀

緯穎大馬新廠 啟用

獨／六月在美國、日本都擁房產 曝日本、大馬再擴版圖

泰國總理訪問大馬 與首相安華雙邊會談

獨／六月在美國、日本都擁房產 曝日本、大馬再擴版圖

相關新聞

變5億！朱國榮棄保潛逃先沒收4億 法院今天裁定再加1億

國寶集團總裁朱國榮涉及掏空、內線交易、炒股案棄保潛逃，台灣高等法院沒收朱的4億元保證金對他發布通緝；朱國榮另涉炒作松崗股...

大馬歌手po文指楊實秋兒「下海當男妓」 最終下場是驅逐出境

馬來西亞籍歌手丘沁偉（KHOO KHIM WEI）協助台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖架設網站，知曉楊姓父子個資，丘在兩人...

徐巧芯告郭璽 涉犯洩漏國防機密及違背對外事務委任罪

台北市議員徐巧芯今天前往台高檢，告發前海軍顧問郭璽涉嫌在潛艦國造案中上下其手，當中涉及意圖為自己或第三人不法利益而背信，...

恐怖雙桶屍...少女遭斷脖塞進桶 家屬共獲判1257萬

男子徐德益私吞百萬元土地交易款，和陳姓女友、同夥王閔正謀議誣陷給17歲蔡姓少女，凶殘割斷蔡脖子裝封屍，徐又教唆他人射殺黃姓證人裝桶棄屍，徐等一審被判死刑、無期；法院另判徐、王及陳應給付蔡姓少女父母892萬元，另徐及6名同夥應給付黃男母親、女兒365萬元，可上訴。

影／高雄街頭暴力 居酒屋離職店長裝散步埋伏殺老闆

高雄市苓雅區今天凌晨發生街頭暴力事故，李姓男子帶鐵棍散步，一路裝成若無其事，趁居酒屋老闆林姓男子在路上與朋友聊天，持刀、...

工地棍擊同事後腦杓致死 國民法官審前高雄男獲准8萬具保

高雄燕巢某鋼鐵廠王姓男員工今年初因意見分歧與林姓同事發生爭執，竟隨手拿起鐵條重擊林男後腦杓，導致他當場昏迷，住院不到一周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。