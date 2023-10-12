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科慕觀音廠隔熱磚崩塌2工人重傷不治 災害現場遭勒令停工

聯合報／ 記者陳俊智周嘉茹鄭國樑／桃園即時報導

台灣科慕公司觀音廠今天上午約8時10分，委外處理氯化流體床反應爐內隔熱磚敲除工程，側面隔熱磚突然崩塌，掉落的隔熱磚壓住兩名扶移動梯的工人，送醫不治。勞動部北區職安中心已勒令停工和調查，將追查有無明顯的防護措施，同時追究科慕與承攬工程業主的責任。

桃園市勞動局表示，台灣科慕公司觀音廠為甲類危險性工作場所，權責機關為北區職業安全衛生中心，市政府勞檢處接獲職災消息後，立即洽北區職業安全衛生中心，該中心初步說明科慕觀音廠拆除工作由高烽築爐工程公司承攬，工作為氯化流體床反應爐內隔熱磚敲除工程，案發前該工程已進行約2周，業者今天上午安排3人負責敲除內側隔熱磚，其中2人在下方扶持移動梯，1人在移動梯上敲隔熱磚，作業時因側面隔熱磚突然倒塌、崩塌，掉落的隔熱磚壓住扶著移動梯的陳、梁工人，消防局接獲報案後調派救護車分別送往部立桃園醫院新屋分院、天晟醫院但仍不治。

北區職安中心也派員前往現場調查，將就是否違反職業安全衛生法、營造安全設施規範導致勞工死亡，包括是否需要設置追究業者責任，同時勒令發生災害的場所部分停工。

科慕公司桃園觀音廠發生工安意外，兩名工人送醫不治。記者周嘉茹／翻攝
科慕公司桃園觀音廠發生工安意外，兩名工人送醫不治。記者周嘉茹／翻攝

部立桃園醫院

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