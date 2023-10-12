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im.B自救會質疑檢方未交代不法金流流向 北檢：多起案件仍在偵辦中

聯合報／ 記者房荷庭蔣永佑／台北即時報導

im.B吸金案今年8月底由台北地檢署偵結起訴，法官今天首開調查庭，預計11月16日進行全案第一次準備程序庭。im.B自救會、委任律師與前立委黃國昌庭後質疑，檢方未詳實交代90億的不法所得流向、土地價值及陳歐珀保母車流向等事。北檢今回應，im.B詐騙案涉及範圍廣、人數多，衍生至少4起相關案件，目前由北檢正在偵辦中。

im.B自救會指出，檢方已扣押的案件不法所得不動產公告現值5億6428萬元，經查，登記在im.B母集團「川晟建設」名下的15筆中壢土地為持分地，合計地坪18坪，質疑檢方評估18坪土地價值超過3億元的說法。

北檢回應，起訴書附表所載已聲請法院裁定扣押不動產面積、公告現值確有部分誤植，將盡速更正陳報法院。

im.B吸金案涉及範圍廣、人數多，衍生至少4起相關案件，目前由北檢正在偵辦中。

檢方在起訴書認定，im.B詐騙案不法吸金逾90億元。im.B自救會認為，檢方未詳實調查及交代不法所得流向。黃國昌質疑，起訴書的扣押清單裡，列有im.B主嫌曾耀鋒無償提供立委陳歐珀使用的保母車，目前仍不曉得保母車的下落。北檢表示，該案正在偵辦中，尚未偵結。

今年5月底，行政院副院長鄭文燦遭民代告發涉嫌受曾耀鋒邀請出席活動、受請托提拔警界友人，涉有窩藏人犯、包庇之嫌，案件由檢方偵辦調查中。

曾耀鋒吸金詐騙不只一樁，川晟另遭投資人指控，曾耀鋒涉嫌利用「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」，保證2年獲利24%對外吸金。檢察官偵辦案件中，尚未偵結。

此外，日前入民眾黨籍的前立委鄭寶清、民進黨發言人張志豪，涉嫌分別接受曾耀鋒捐獻金額1000萬及10萬元，此案也由檢方偵查。

北檢指出，im.B吸金集團2016年6月開始經營至今年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，共537人提告。回應部分被害人已提告卻未收到起訴書一事，案件被害人數眾多，檢方將陸續追加起訴或併案審理。

台北地方法院今天對im.B吸金詐騙案開調查庭，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（左）在法庭外與im.B自救會被害人陳情抗議。記者林伯東／攝影
台北地方法院今天對im.B吸金詐騙案開調查庭，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（左）在法庭外與im.B自救會被害人陳情抗議。記者林伯東／攝影

吸金 曾耀鋒 詐騙

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