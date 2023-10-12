獲准假釋！童仲彥貪5萬元判刑3年10月 今天從外役監出獄

民進黨前台北市議員童仲彥議員任內詐領助理費5萬多元，依貪汙罪判處有期徒刑3年10月確定，去年發監矯正署宜蘭獄，移監八德外役監；童今年8月申請假釋，日前獲准，再經法院裁定假釋期間保護管束，今天已辦理出獄。

童仲彥2011年10月假借以每月3萬元薪資聘用蔡姓男子當議會助理，向台北市議會申請自聘公費助理補助費，實際未聘用蔡，以此詐領公費助理補助12萬3842元，被檢察官依貪汙詐取財物罪起訴。

一審台北地院判童仲彥有期徒刑7年6月，褫奪公權4年，另依偽造文書罪判處童有期徒刑5月，得易科罰金，童上訴二審。

台灣高等法院認為，蔡沒有從事議員助理工作，不過，童仲彥實際有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，也曾發出7萬2000元薪資，扣除7萬2000元後，童實際詐領公款5萬1842元，改判有期徒刑3年10月，褫奪公權2年，童再上訴。