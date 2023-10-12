民權盟提倡檢警分工紓解案件壓力 44.6％民意贊同

台灣公民人權聯盟（下稱「民權盟」）今進行司法議題電話民調，今與跨黨派立委公布民調結果，受訪民眾對司法改革及司法公正性滿意度約三成。民權盟建議，可透過檢警分工解決司法癱瘓問題，44.8％受訪民眾贊成將偵查權交給警察。

民權盟委託山水民意研究股份有限公司，於今年9月5日至7日進行司法議題電話民調，完成1075份訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

該民調結果顯示，司法改革及司法公正性滿意度停留在三成左右、近八成受訪者認為司法改革是明年總統大選重要議題，總統候選人應提出完整司法改革政見。但有近八成受訪者不知有哪些總統候選人提出司法改革政見，對此，民權盟要求總統候選人應提出具體方案。

民權盟常務理事陳為祥指出，這次民調主要有三項重點。

第一點，民調結果顯示，有44.8％受訪民眾贊成將偵查權交給警察，建議司法癱瘓可從檢警分工處理；此外，司法癱瘓另有應限制檢察官濫權上訴問題，容許無限制上訴，有50％受訪民眾贊同限制上訴、37.7％受訪民眾不贊同。

第二，目前司法改革及司法公正性滿意度均僅有三成左右。

第三，民眾有八成民眾不知道總統候選人提出的司法政策，總統候選人無解決司法癱瘓的對策，呼籲各總統候選人應具體提出相關司法政策計畫。

民進黨立委蔡易餘認為，詐騙案件具有高度組織性及隱密性，案件經常分散在不同地區，被害人在不同地檢署進行同一份筆錄。他建議，由警察來負責偵查、檢察官為追訴者，透過檢警分工處理。

時代力量立委邱顯智認為，今年已有32位檢察官離職，可見大量的詐騙案件和其他案件，癱瘓檢察系統，例如：有受害人提出告訴後，2年才開一次庭，，將動搖司法公正性。