涉詐領公款…高虹安出庭不認罪 檢形容貪汙案：助理費不是助理的

台北地院審理新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，今天傳喚高虹安出庭，檢方以貪汙案是「助理的助理費不是助理的」形容起訴書，高虹安則否認貪汙辯稱「人事費本來就可流用於業務費」。

為協助法官了解起訴內容，今天一開庭，公訴主任檢察官林珮菁以投影片破題，指高虹安所用的詐術不在於助理有無實際工作或加班，而是申報酬金、加班費不實在，只要助理領超過受聘的薪水，就要繳給高私用。

林珮菁說，高虹安國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟製作的助理遴聘異動表，是由高虹安親簽，高詐得的公款雖不高，但「貪汙沒有最低消費額」。

高虹安對起訴內容多有爭執，連續表態超過1小時，她否認與助理詐騙立法院，同時感謝同案4名共犯助理對她國會辦公室的貢獻。

高虹安說，她面試助理問的都是最低期望值的薪水，不代表只能固定給最低期望值的薪水，助理酬金本可隨時異動、視需求變動，「這是立委的裁量權」。

高虹安表示，依福建高等法院判決，助理人事費可以流用，檢方認為不可流用是錯誤的認知；高說，檢方認為她的富邦銀行帳戶很少支出，據以認定她未用自己的錢支付辦公室開支，事實上，她常以台新、中國銀行帳戶、現金支應開銷，光用在辦公室部分就近80萬元。

高虹安表示，她從未要求黃惠玟虛報、浮報，辦公室零用金也非她所保管、支配，她絕對沒有與黃惠玟有詐領共識，且辦公室全體成員都可花用零用金，大部分都不必知會她，如果助理代墊她的私人花費，她也會歸還。

高虹安說，基於黃惠玟過去替前立委李俊俋服務的經驗，黃女提議延用記帳方式，她多次請黃惠玟確認合法性，沒有與黃女以外的助理討論過，則是擔心別的助理會感到被脅迫。

高虹安說，她的助理有加班都是事實，加班時數都超過申報時數，助理有實際產出勞務，黃惠玟作帳的「實領欄位」上數字她並不清楚，「因為表格不是我做的」；高虹安強調，助理入帳的錢要捐多少，是與黃惠玟討論的，也是黃女認為她發給助理們的錢叫做「獎金」。

高說，起訴書中的附表，是從黃惠玟製作的辦公室支出表整理出來的，表格本身有許多錯誤，單是查無用途的就有3萬元是不精確的，而且，表格可以擅改、沒有主管核章、沒有會計簽證，「這種數位表格怎麼會成為起訴重罪的依據？」

高虹安表示，她沒有犯罪意圖、沒有犯罪行為，助理費預算主要是聘任助理、處理問政，重點是有無聘用？有無提供勞務？助理有加班依法申報後錢成為私人財產，而立法院也換得實質的勞務，她的團隊每天都認真工作，她第一年當立委就是113人中問政表現最高分者，辦公室的人沒有愧對公費助理一分一毫。

高虹安說，她2020年2月從科技業轉換跑道，第一次踏入政壇，非常珍惜為民喉舌的機會，她聘李俊俋的特助，可彌補對立法院行政庶務、人事的不熟悉，這樣才可以衝刺、專注問政，她沒有詐領公款。

高虹安的委任律師陳建良說，立法院助理費用的執行率，2020、2021兩年度都超過97%，高虹安沒有施詐。

另一律師王世華說，因助理費變貪汙案的，大多是「人頭助理」，立委本人對助理費核實，沒有對立法院超列款項，助理依法本可領加班費，不然是在做功德嗎？

律師陳宗豪說，黃惠玟偵查中的自白與卷內證據不符，共犯助理陳奐宇搜索當天不認罪，且黃惠玟與同案關係人、歷久公司吳達偉的LINE對話，證明高虹安沒有犯罪，黃惠玟的帳本不能證明高虹安有罪。

今天庭審，高虹安一方聲請傳喚高的前助理李忠庭、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人作證，檢察官聲請傳喚陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷3人作證，法官原則上訂12月6日再開庭，確定庭期會與其他被告協商。

台北地檢署今年8月14日起訴高虹安，指高在立委任內主導並要求黃惠玟將立委助理酬金、加班費申報至法定上限，其中，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，建立辦公室內零用金，檢察官扣除發給助理獎金及公務支出16萬5208元，認定高涉嫌貪汙的金額是46萬30元。