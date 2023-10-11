檢察長說有派人查「大屠殺」恐嚇 藍委酸：有和數位部聯絡？

網傳台北市立和平高中本月16日將在學校川堂發生「大屠殺」事件，國民黨立委李貴敏今天質詢檢察機關準備好了沒？台北地檢署檢察長鄭銘謙說，已要求檢察官專責查辦，李貴敏認為不夠，說「只有這樣的態度嗎？」

和平高中10月10日晚上在社群平台遭到不明身分人士恐嚇，揚言16日中午將在學校川堂展開「大屠殺」，訊息十分驚悚；李貴敏今天在立法院司法委員會要求轄區地檢署檢察長鄭銘謙對事情表態。

鄭銘謙表示，已指派檢察官專責查辦，這是處理中的個案，至於如何防範，會由整組檢察官處理，不過，鄭的回答單薄，引發李貴敏不滿。

李貴敏說，「大屠殺」的消息會形成模仿效應，校園暴力如何防範？學校接到恐嚇訊息後檢方有無和數位部合作？有沒有請特定的人去處理？李貴敏認為，檢察機關不應該只有這樣的態度而已。

李貴敏說，「大屠殺」只剩下2天就可能發生，她是民意代表，已經明示或暗示檢方應該和數位部取得聯繫，檢方指派專人去處理，是必要的方法，但絕對不是唯一的方法。

質詢和平高中事件同時，李貴敏記起去年辦公室收到沾有血跡並附冥紙的恐嚇信，檢方因查無犯罪嫌疑人將案子簽結，李貴敏又問士林地檢署檢察長顏迺偉她的個案是如何簽結？並問士林地檢署有多少案子是因此而簽結？

顏迺偉說，對於個案檢察官會依法、審慎處理，李貴敏所提簽結案件數字，要回去再查一下，「會盡快查」，並允諾3天內提供數據給李貴敏。