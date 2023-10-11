費鴻泰兒子再被起訴！他IG限動諧音辱罵女同學「HOE」挨告

立法委員費鴻泰三兒子費聿德2021年間在群組辱罵呂姓女高中同學「婊子、垃圾」等語，被法院判決拘役50日，案件上訴二審審理中；費聿德去年擷取呂女個人影片，PO上IG限時動態註記「BITE ME HOE 美容千金」，今再度被士林地檢署起訴。

費聿德2021年1月19日至4月18日間，在whatsapp群組「我就是破麻」以暱稱「小費」回應呂女男友的發言，「你女朋友是婊子」、「他是婊子」，「我康橋同學大部分垃圾像你女友」等語。呂女得知後提告妨害名譽罪嫌，費被檢方起訴。

費坦承在朋友群組傳送相關文字，但否認犯行，供稱沒有辱罵呂女的意思。士林地方法院一審判決費拘役50日，得易科罰金，案件上訴台灣高等法院審理中。

費聿德2022年4月8日前某時登入IG，擷取呂女上傳的個人影片，並註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAITFOR IT」等文字，發布在個人限時動態，呂女事後上網瀏覽發現相關內容，再度提告。

費聿德坦承發布圖片和文字，但否認犯行，辯稱「我沒有要說呂女是婊子的意思，HOE對我來說是一個語助詞，本身不是婊子的意思」，他不知道為何呂女會這樣認為。

檢方認為「HOE」發音近「WHORE」意指婊子，且費IG粉絲數有1498人，足以貶損呂女的人格及社會評價，依公然侮辱罪嫌起訴費。

另外，呂女指控費涉違反著作權法、恐嚇危害安全罪嫌，檢方認為影片截圖僅是呂女半身照片，屬於民眾日常生活紀錄，沒有燈光、取景、攝影構圖等特殊性，拍攝方式也是常見的手法，因此與著作權法的構成要件不合，另費的言語內容看不出以何種具體手段加害呂女，此部分不起訴。