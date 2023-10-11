快訊

農業部首度鬆口：未來雞蛋短缺 將朝降關稅方式規畫進口

驚！分析公司預測：宏達電2026年黯然退出VR市場 只因一堅持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

費鴻泰兒子再被起訴！他IG限動諧音辱罵女同學「HOE」挨告

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員費鴻泰三兒子費聿德2021年間在群組辱罵呂姓女高中同學「婊子、垃圾」等語，被法院判決拘役50日，案件上訴二審審理中；費聿德去年擷取呂女個人影片，PO上IG限時動態註記「BITE ME HOE 美容千金」，今再度被士林地檢署起訴。

費聿德2021年1月19日至4月18日間，在whatsapp群組「我就是破麻」以暱稱「小費」回應呂女男友的發言，「你女朋友是婊子」、「他是婊子」，「我康橋同學大部分垃圾像你女友」等語。呂女得知後提告妨害名譽罪嫌，費被檢方起訴。

費坦承在朋友群組傳送相關文字，但否認犯行，供稱沒有辱罵呂女的意思。士林地方法院一審判決費拘役50日，得易科罰金，案件上訴台灣高等法院審理中。

費聿德2022年4月8日前某時登入IG，擷取呂女上傳的個人影片，並註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAITFOR IT」等文字，發布在個人限時動態，呂女事後上網瀏覽發現相關內容，再度提告。

費聿德坦承發布圖片和文字，但否認犯行，辯稱「我沒有要說呂女是婊子的意思，HOE對我來說是一個語助詞，本身不是婊子的意思」，他不知道為何呂女會這樣認為。

檢方認為「HOE」發音近「WHORE」意指婊子，且費IG粉絲數有1498人，足以貶損呂女的人格及社會評價，依公然侮辱罪嫌起訴費。

另外，呂女指控費涉違反著作權法、恐嚇危害安全罪嫌，檢方認為影片截圖僅是呂女半身照片，屬於民眾日常生活紀錄，沒有燈光、取景、攝影構圖等特殊性，拍攝方式也是常見的手法，因此與著作權法的構成要件不合，另費的言語內容看不出以何種具體手段加害呂女，此部分不起訴。

立委費鴻泰。圖／聯合報系資料照片
立委費鴻泰。圖／聯合報系資料照片

影片 限時動態 提告 妨害名譽 費鴻泰 公然侮辱

延伸閱讀

周玉蔻罵趙少康不認骨血判賠220萬 她發聲「消息來源多元」依法上訴

范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

周玉蔻罵「拋家棄子」判賠220萬 趙少康：太少、擬上訴

被問綠營貪汙案未解釋…提問女大生遭網路攻擊 賴清德說話了

相關新聞

費鴻泰兒子再被起訴！他IG限動諧音辱罵女同學「HOE」挨告

立法委員費鴻泰三兒子費聿德2021年間在群組辱罵呂姓女高中同學「婊子、垃圾」等語，被法院判決拘役50日，案件上訴二審審理...

周玉蔻罵趙少康不認骨血判賠220萬 她發聲「消息來源多元」依法上訴

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

檢察長說有派人查「大屠殺」恐嚇 藍委酸：有和數位部聯絡？

網傳台北市立和平高中本月16日將在學校川堂發生「大屠殺」事件，國民黨立委李貴敏今天質詢檢察機關準備好了沒？台北地檢署檢察...

「超跑達人」助朱國榮跑路自首 北檢尚有三案近日通緝

國寶集團總裁朱國榮因炒股、內線交易案，在「超跑達人」周哲男協助下，棄保5億元搭乘遊艇，輾轉潛逃至南太平洋島國萬那杜。事後...

士檢檢察長任直播主 說明賄選犯罪態樣

士林地檢署表示，檢察長顏迺偉日前任直播主，於「檢察官說法」臉書粉絲專頁直播反賄選節目，說明犯罪態樣外，提高檢舉獎金部分，...

朱國榮棄保潛逃 調查局長王俊力：透過法務秘書請求司法互助

國寶集團總裁朱國榮犯重罪上月底棄保潛逃，目前行方不明；調查局局長王俊力今天上午在立法院表示，調查局近日已收到法院的通緝文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。