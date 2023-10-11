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台南校長被「記大過 」疑未通報性平案 法院發現疑點撤銷處分

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

原任職台南市某小學的余姓校長，因該校發生8名學童被性侵及性騷擾，台南市教育局組成的調查小組，4年前在行政報告書中認定，余姓校長明知張姓狼師非禮行為，卻未依規定處理，記1大過懲處，余不服申訴屢遭駁回，遂提行政訴訟，高雄高等行政法院日前宣判，因關鍵證人說詞改變，無法確認校長當時是否明知有性平事件卻未通報，撤銷南市教育局處分。

法院審理時，余主張採證程序違法，調查小組不該片面採納該校黃姓輔導主任訪談紀錄，且黃與他有明顯利害衝突，為求不影響退休，謊稱有向校長報告張姓狼師一事，且調查小組相隔15年後所作成的訪談紀錄，記憶真實性令人質疑。

張男有案紀錄侵害女學生期間為2017至2018年間，並非在余擔任該校校長期間，且離他卸任校長也超過5年，由於，教師懲處權適用公務員懲戒法，余主張，作為義務責任發生在2006年間，已逾10年懲處期間，應不得再為懲處。

余認為，行政調查報告中，台南市教育局泛稱他擔任國小校長任內，有8名被害人，恐與事實不符，而監察院糾正案文中，當年該校有小四女學生被張姓狼師性騷擾，卻未依法通報；後經調查，該生陳姓導師曾向張師及黃姓輔導主任反應，張師後續不再對該小四女生作出類似行為，但陳姓老師未主動告知余校長，當年並未向上通報。

台南市教育局認為，余校長於黃擔任輔導主任期間，黃有向余通報張師性騷案，但余卻未依法通報，才讓張師不僅得以繼續在學校擔任教師，甚至導致後續其他校園內的性平事件。

高高行法院指出，本案爭議點在於余校長在該校任職期間，是否知悉校內學生曾遭受性騷擾。根據調查，黃主任知道女學生遭性騷擾一事，並指稱有與余校長談論此案，但法院審理時，黃聲稱被調查委員質問是否告知校長時，有委員對他下馬威，他認為事情這麼嚴重，就敷衍說明有告知。法院認為，黃無法具體說明告知方式及時間，疑黃為圖卸責的說詞。

高高行法院職權調查證據結果，對台南市教育局考核會的行政調查報告，仍有難以排除的合理懷疑，無法肯定確認，余校長當年明知校內有性平案件，卻未通報主管機關，因此高高行法院認定，原處分的事實認定，應屬有誤，因此，准許撤銷余姓校長的原處分。

台南某小學校長因未通報性平案件被台南市教育局記大過處分，高行高等行政法院經調查撤銷原處分。圖／聯合報系資料照片
台南某小學校長因未通報性平案件被台南市教育局記大過處分，高行高等行政法院經調查撤銷原處分。圖／聯合報系資料照片

教育局 台南 性騷擾 狼師 性平

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