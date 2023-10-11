iROO涉持不實發票核銷逾130萬 檢依商業會計法起訴負責人及會計

台灣女裝品牌「iROO」負責人劉本謙、會計人員胡馨文涉於2020年至2021年間，持依洛公司發票核銷依悅公司帳目，金額達130萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯商業會計法起訴劉本謙及胡馨文。

檢調偵查，2020年10月至2021年間，因依洛公司核銷經費額度已滿，劉本謙與胡馨文涉嫌以依洛公司的發票，不實核銷同為劉本謙名下的依悅公司帳目，金額達130萬餘元，造成帳目不實。檢方依涉犯商業會計法，提起公訴。

劉本謙於1999年成立品牌iROO，主要銷售女裝，曾由小S代言。上個月北檢偵結另一案件，iROO涉嫌於2021年至2022年間，販售宣稱具防曬效果服飾，但經檢驗發現，有過半數商品不具有UPF50+防曬效果，北檢依涉犯以網路對公眾散布而犯詐欺取財罪起訴劉本謙，要求返還不法所得498萬餘元給曾購買商品的被害人。

對此，iROO發出聲明，去年因品管疏失，部份防曬係數不足商品流入市場，已配合新北市政府消保官指示完成會員權益換貨。