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「超跑達人」助朱國榮跑路自首 北檢尚有三案近日通緝
國寶集團總裁朱國榮因炒股、內線交易案，在「超跑達人」周哲男協助下，棄保5億元搭乘遊艇，輾轉潛逃至南太平洋島國萬那杜。事後周男向警方自首協助逃亡，已由北檢指揮偵辦中，但細節因偵辦中不便說明；至於朱國榮在北檢，目前還有泰山公司派董事詹皓鈞，今年初告發朱國榮及龍邦董事長劉偉龍涉犯證交法，以及另兩起證交法案件共3案，北檢不排除近日就3案對他發布通緝。
朱國榮因炒作龍邦國際興業股票及中信金併台壽保內線交易案，二審各遭判刑8年及16年，並以5億元天價交保。法院雖對其限制出境，要求每晚7點前至戶籍地派出所報到，但他上月7日下午3點最後一次報到後，自隔天便未現身，直到28日被發布通緝。
媒體報導，朱國榮最後一次前往派出所報到後，便搭車直奔國寶而未回家，隔天直接前往台南，自安平港搭乘周哲男的遊艇偷渡至菲律賓，再持假的香港護照，與嫩妻、幼子會合，從澳洲飛往萬那杜藏匿。
北檢表示，周哲男協助朱國榮潛逃一案，檢察官已積極偵辦中，尚不便對外說明，但媒體至今對於朱國榮的逃亡路線、過程、方式等，與事實均有不少出入，希望外界不要以訛傳訛。
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