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慘了！周玉蔻罵趙少康家暴拋妻棄子不認骨血 法院今判她應賠220萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視賠償1000萬元，台北地方法院今判周玉蔻、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻單獨應賠償20萬元，並應移除相關言論，可上訴。

放言傳媒2021年8月26日刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的？」

周玉蔻去年9月間在臉書指趙少康不要按耐不住、自提油火煷身，「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」；同年月19日在民視節目「辣新聞152」中，指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。趙少康向周玉蔻、民視提告求償1000萬元並刪除、下架文章和節目。

法院開庭時，周玉蔻主張消息是中廣前播音員韓靜燕主動提供的，她也向國民黨前駐美副代表黃裕鈞多次求證，並聲請傳喚韓女、黃作證，但韓女到庭作證稱，她和周玉蔻曾短暫是中廣同事，但兩人沒有私交，「我怎麼會去告訴她（指周玉蔻）我都不知道的事」。

另外，法院三度傳喚黃裕鈞出庭作證，但黃皆未現身，且黃4月19日後「已讀不回」周玉蔻的訊息，更從6月28日開始「不讀不回」。周玉蔻先前出庭曾表示，她跟趙少康沒有仇、沒有怨，她有的只是「正義感」，她所做的對得起自己的良心，並指控趙少康透過臉書、政論節目公開威脅證人。

趙少康皆委任律師出庭，但庭後多次發聲明強調從來沒有毆打過女性，也沒有家暴，並指周玉蔻並非初犯，她屢次造謠侮蔑他人，一而再再而三，習以為常、不知悔悟，懇求法院重罰周玉蔻，「要讓她知道胡亂毀謗是要付出高昂代價」。

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 趙少康 民視 提告

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