宜縣府專員涉犯貪汙詐欺 檢聲請羈押禁見

中央社／ 宜蘭8日電

宜蘭縣長室許姓專員外傳欠債新台幣2億元，9月28日起失聯。檢警調查，許男涉嫌貪汙、詐欺，警方昨天晚間在台北車站逮捕許男，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見。

菱傳媒報導，林姿妙當選宜蘭縣長後，聘任許男出任宜蘭縣民政處公共造產專員，並借調至縣長室負責選民服務。許男四處向宜蘭政商名流借款，粗估金額逾新台幣2億元，被害人數約50人，縣府以許男曠職逾3天予以解僱。

據了解，許男為躲避債主，開著前女友的車到苗栗，過程中懷疑遭人跟蹤於是將車輛棄置路邊，以徒步或搭計程車方式移動，不敢搭乘大眾運輸工具，且為躲避檢警查緝也換了手機，跑路期間則窩藏在台北、苗栗、高雄的小旅館。

據指出，許男因先前投入選舉欠下大筆債務，以房屋二胎、信用貸款還債，沒想到光是利息就越挖越大洞，便邀請友人投資或單純借款方式挖東牆補西牆還債，但許男否認有打著要標縣府標案名義向友人借款。

目前共有5名被害人向警方報案，其中4名指稱許男涉嫌假投資真詐欺，另1名則是單純借貸關係，受害金額從50萬元到1000萬元不等。至於外傳債務高達2億元，許男則供稱欠債太多件，不清楚確切金額。

警方今天將許男移送宜蘭地檢署，檢察官複訊後，認定許男涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法詐欺取財等罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

林姿妙表示，發生這種事情她很痛心，請縣府所有人員潔身自愛，否則嚴厲處理，如果牽扯利益，也請民眾務必特別小心，盡力查證，希望檢調能一併對涉及賭博、重利的地下錢莊嚴懲，避免地下金融惡性循環。

宜蘭 詐欺 林姿妙

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