入獄前身體欠佳…陳盈潔爆「急性腎衰竭」 桃園女監證實已准保外就醫

69歲資深藝人陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，今年8月遭判刑入獄，但在入獄前，她便爆出身體狀況不佳，今驚傳陳盈潔急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀急需洗腎加護病房。對此桃園女子監獄證實，已准予陳盈潔保外就醫。

資深音樂人許常德今突發文，指出陳盈潔在獄中急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭及高血鉀，急需洗腎加護病房，引發外界譁然。對此桃園女子監獄表示，陳盈潔於執行期間，因多重慢性疾病及失智等病史，由監獄配置看護協助照護，期間並安排在監內就醫、戒護外醫，平日依照醫囑服藥。

未料陳盈潔今因病情變化，由監獄戒護外醫後參酌醫院病歷摘要及診斷，並綜合評估病況、疾病治療計畫、生活自理及親友照顧能力後，認以陳盈潔病情確實符合監獄行刑法第63條第1項及受刑人保外醫治審核基準及管理辦法第3條第1項第2款、第3款及第5款等規定，准予陳盈潔保外醫治。