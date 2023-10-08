無照酒駕還想撞員警 高雄男鑽車陣逃竄被判入監反省

高雄30歲巫姓男子因逆向行駛被新興分局員警發現，警方攔查時巫男因無照酒駕拒捕，沿路狂奔還多次違規，最後仍被警方查獲，渾身酒氣的巫男呼氣酒測值達每公升0.25毫克，法院審理後，酒駕部分判3月有期徒刑，拒捕妨害公務則處有期徒刑8月，巫男未來若定讞須入監。

去年7月26日晚間7時15分許，巫男在三民區某家檳榔攤喝完啤酒開車上路，行經南台路與河北路口，因逆向行駛被巡邏員警發現攔查。

酒駕又無照的巫男心虛拒檢，隨後開車朝員警衝撞，所幸當時兩名員警反應迅速閃避，隨後開車在後方追捕巫男；巫沿著七賢路、八德二路、中山一路狂奔，還在中山路口闖紅燈，並在自立路、九如路多次違規迴轉。

原以為可以甩開員警，最後仍被警方在中華二路攔停逮捕，警方衝上前將其壓制在地，並強制實施酒測，員警問他「跑甚麼？還想開車撞我？」，巫男卻怒回，「啊就喝酒而已，要酒測快測」。

巫男一吹，酒測值達每公升0.25毫克，剛好超標，至於駕照早在2019年11月因酒駕吊銷，這次再犯又意圖撞警、當街逆向，被依公共危險、妨害公務等罪，移送高雄地檢署偵辦。

法院審理時，法官考量他犯後坦承犯行，酒駕部分判3月有期徒刑，得易科罰金，妨害公務部分，因巫男駕車衝撞員警，依駕駛動力工具妨害公務罪判刑8月，不得易科罰金及易服勞役，若判刑確定就得入監。