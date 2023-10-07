緩刑被撤銷…家暴高嘉瑜 林秉樞將關2年多

男子林秉樞（圖，本報資料照片）毆打民進黨立委高嘉瑜，昨押送台北監獄台北分監執行。

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，二審判林二年十月徒刑確定，傷害罪八月刑期部分不得易科罰金，扣除已羈押二百廿六天，只需再服刑十七天就能恢復自由身。新北地檢署昨通知林報到，檢方認為林曾恐嚇前女友，再犯又未與高嘉瑜和解，不同意易科罰金，須入獄服刑二年二月又十七天。

新北檢表示，林秉樞在前案經緩刑判決後不久，又以相同手法犯罪，且未與被害人和解、獲取原諒，被害人身心嚴重受創，如准易科罰金，無法使受刑人徹底悔悟，並將更有恃無恐，升高再犯風險。因林確實在緩刑期內故意犯他罪，且被判刑超過六月，檢方日前向法院提出裁准撤銷緩刑獲准，昨天當庭諭知林秉樞二年二月刑期不准易科罰金。

「難以接受！」林的委任律師陳頂新表示，已向高嘉瑜表達歉意也提出和解金，最終雖沒談成，但林已盡誠意與善意，未達成和解責任不能歸咎於林。陳援引柯文哲的話「所有的家暴犯中，被羈押那麼久的只有林秉樞」，強調不能依被害人身分地位導致刑度有所改變。

陳頂新表示一定會向法院聲明異議，他指林即使犯罪，很多都是輕罪，也是源自於情侶吵架，被檢方指「浪費司法資源」更是莫名其妙。

高嘉瑜說撤銷緩刑及刑期不能易科罰金都是正確的法律處遇，她泛淚指林用盡各種方法狡辯，甚至用各種手段企圖逃避應負的法律責任，除了可以證明林事後不僅毫無悔意，也對她及其他受害者造成更多的傷害。

高嘉瑜稱若不撤銷緩刑，才是法律被轉彎、才是司法被扭曲，林得到這樣的教訓，相信是老天爺給她的使命，不再讓林傷害其他女性，「天理昭彰」。

新北地方法院審理林秉樞對高嘉瑜的施暴案，依妨害秘密、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、強制、恐嚇、偽造文書等七項、共十三個罪名判刑二年十月，其中傷害罪八月徒刑不得易科罰金，台灣高等法院七月駁回林和檢方上訴；因雙方未再上訴而定讞。