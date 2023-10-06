開庭快遲到！狂男安檢卡關等不及 竟當眾脫褲穿內褲受檢

宜蘭年約50歲簡姓男子日前到宜蘭地方法院出庭，在安檢時一度卡關，遭保全人員拿出掃描棒細查，簡男最後乾脆當眾脫掉外褲，下半身僅穿內褲受檢，讓人傻眼。

據了解，簡男2日上午10時10分必須到宜蘭地院出調解庭，但10時8分才抵達地院，先在1樓安檢門接受安檢，保全人員請他把身上金屬物品拿出，再過安檢門，不料警鈴大作。

值班保全之後拿出掃描棒檢查，腰間繫有霹靂包的簡男竟當眾直接脫下外褲，下半身僅剩內褲，希望趕緊通過安檢。簡男雖最後通過安檢，但轉往2樓法庭時，調解庭已結束。

宜蘭地院表示，法院基於安全考量，如果不配合安檢，可拒絕當事人進入。簡男行為不構成公然猥褻。此外，簡男2日雖來不及出庭，地院將擇日排定庭期，通知出庭，權益不受影響。